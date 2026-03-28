Kaos u kvalifikacijama: Rekordi padali jedan za drugim, rasplet stigao u zadnjim sekundama!

Subotnje kvalifikacije za portugalsku rundu World Superbike prvenstva na stazi Algarve donijele su iznimno brzu i neizvjesnu borbu, obilježenu višestrukim rušenjem rekorda staze i raspletom u samoj završnici.

Kvalifikacijska sesija, poznatija kao Superpole, od samog je početka dala naslutiti da nas čeka uzbudljiva borba za startne pozicije. Već u prvom brzom krugu, Bulegin momčadski kolega Iker Lecuona postavio je vrijeme od 1:39.077, čime je odmah srušio prošlogodišnji rekord Topraka Razgatlıoğlua (1:39.081). No, to je bio tek početak.

Nakon kratke pauze i promjene guma, vozači su se vratili na stazu za konačni obračun. Lecuona je ponovno bio najbrži, postavivši letvicu još više s vremenom 1:38.637. Činilo se da mu je pole pozicija osigurana, pogotovo nakon što Bulega u svom prvom pokušaju na drugom setu guma nije uspio nadmašiti njegovo vrijeme. Ipak, Talijan je imao još jedan pokušaj. U svom posljednjem, odlučujućem krugu, Bulega je odvozio savršeno i zaustavio štopericu na nevjerojatnih 1:38.495, srušivši Lecuonin rezultat za 142 tisućinke i stari rekord staze za gotovo šest desetinki sekunde.

Fantastičan rezultat za Ducati zaokružio je Yari Montella, koji se kvalificirao na treće mjesto i tako osigurao da cijeli prvi startni red bude obojen u crveno. Ovo je bila jasna demonstracija snage talijanskog proizvođača na zahtjevnoj portugalskoj stazi.

Najveće ovacije domaće publike zaradio je Portugalac Miguel Oliveira. Vozač BMW-a pokazao je sjajnu formu i kvalificirao se na izvrsno četvrto mjesto, predvodeći drugi startni red. Uz njega će startati Sam Lowes na petom i Xavi Vierge na šestom mjestu. Treći red čine Alex Lowes, Lorenzo Baldassarri i Danilo Petrucci, dok prvih deset zatvara Axel Bassani.

