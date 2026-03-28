Svjetski prvak poludio na savez: 'Kako putuje najuspješniji sportaš Hrvatske?!'

Josip Glasnović, svjetski i olimpijski prvak u trapu, trebao je braniti boje Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Maroku, no već sam put do Tangeru pretvorio se u pravu noćnu moru.

Dana 27. ožujka 2026. godine hrvatska reprezentacija u trapu krenula je iz Zagreba u 18 sati prema Svjetskom kupu u Maroku. Nakon slijetanja u Casablancu u 01:00, pred sportašima je još čekala 350 kilometara dugačka vožnja autobusom do Tangera – tijekom koje je, prema Glasnoviću, vozač čak dremuckao.

Dolazak u hotel bio je tek početak problema, a njegovu izjavu prenosimo u cijelosti:

“Kako putuje najuspješniji sportaš Hrvatske, svjetski prvak i hrvatska reprezentacija na Svjetski kup u Maroko?!

Dana 27. 3. 2026. godine najtrofejnija reprezentacija Hrvatskog streljačkog saveza u disciplini trap otputovala je iz Zagreba u 18:00 sati na Svjetski kup u Maroko. Nakon što smo sletjeli na aerodrom u Casablanci u 01:00, pred nama je još 350 km vožnje autobusom do Tangera; vozač je tijekom vožnje i dremuckao.

Napokon smo došli u hotel (8:30), međutim, SAVEZ NAM NIJE REZERVIRAO HOTELSKE SOBE sa jučerašnjim danom. Da, hotelske sobe rezervirane su tek od danas, tako da nakon puta, vožnje avionom i 6 sati vožnje autobusom, u hotelske sobe možemo ući tek nakon 14 h… a i nismo imali doručak…”

Glasnović, koji je krajem prošle godine dobio nagradu Hrvatskog olimpijskog odbora za najuspješnijeg sportaša godine, u svojoj kolekciji već ima zlato s Olimpijskih igara u Rio de Janeiru 2016., svjetsko zlato, te prošle godine i ekipno europsko srebro i broncu zajedno s bratom Antonom i Giovannijem Cernogorzem. U njegovoj vitrini nalazi se i zlato s Europskog prvenstva 2013. godine.

Očito, i najvećim sportskim legendama put do medalja može početi s pravim logističkim kaosom.

