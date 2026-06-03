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Izbo vlastitu djevojku: Podignuta optužnica protiv Frana Brnelića zbog teškog ubojstva

Izbo vlastitu djevojku: Podignuta optužnica protiv Frana Brnelića zbog teškog ubojstva
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Tužiteljstvo je izvijestilo kako okrivljenika tereti da je 6. prosinca 2025. u Rijeci svojoj partnerici, s namjerom da ju usmrti, nožem zadao više ubodnih i reznih rana po glavi i tijelu, uslijed kojih je pretrpjela teške ozljede, bolove i patnju te preminula

3.6.2026.
10:06
Hina
Nel Pavletic/PIXSELL
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Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je optužnicu protiv 24-godišnjeg Frana Brnelića zbog teškog ubojstva njegove 22-godišnje djevojke koju je u prosincu prošle godine usmrtio nožem u stambenoj zgradi.

Tužiteljstvo je izvijestilo kako okrivljenika tereti da je 6. prosinca 2025. u Rijeci svojoj partnerici, s namjerom da ju usmrti, nožem zadao više ubodnih i reznih rana po glavi i tijelu, uslijed kojih je pretrpjela teške ozljede, bolove i patnju te preminula.

Županijsko državno odvjetništvo je predložilo i produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela te radi neometanog vođenja postupka, ističući da je riječ o kaznenom djelu za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, a okolnosti njegova počinjenja posebno su teške.

Ubojstvo u centru Rijeke

Policija je u prosincu prošle godine izvijestila da je po dojavi na stubištu stambene zgrade u Rijeci zatekla teško ozlijeđenu ženu koja je još davala znakove života. Unatoč pokušajima reanimacije, preminula je na mjestu zločina.

U stanu zgrade pronađen je i muškarac s ozljedom vrata, koji je nakon liječničkog zbrinjavanja stavljen pod nadzor policije jer ga se dovodilo u vezu s počinjenjem kaznenog djela.

Prema tadašnjim informacijama, žrtvu je na stubištu pronašao strani radnik koji je pozvao hitne službe, a kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su osumnjičeni i žrtva bili u intimnoj vezi.

RijekaUbojstvo Djevojke
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