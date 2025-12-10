Djevojku ubo nožem 30-ak puta, navodno je čuo 'unutarnji glas da učini nešto...'

Fran Brnelić (24) osumnjičen je za ubojstvo 22-godišnjakinje u Rijeci u subotu, 6. prosinca kada je tijekom jutra u stranu u središtu grada zadao smrtne ubode.

Kako je objavila primorsko-goranska policija, nakon kriminalističkog istraživanja potvrdili su da je nesretna žena pobjegla iz stana, ali ozljede su bile toliko teške da je pala na stepenicama zgrade. Iako je Hitna pomoć brzo stigla i unatoč reanimaciji, preminula je na mjestu događaja. Zadao joj je 30-ak ubodnih rana.

Osumnjičenik se u to vrijeme zatvorio u stan te se nekoliko puta porezao po tijelu te je lakše ozlijeđen.

Nakon što je uhićen, određen mu je istražni zatvor u trajanju od mjesec dana zbog straha od utjecaja na svjedoke i mogućeg ponavljanja kaznenog djela.

"Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, a zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela teško ubojstvo ženske osobe, 24-godišnji osumnjičenik je uz kaznenu prijavu mjerodavnom državnom odvjetništvu predan pritvorskom nadzorniku", potvrdila je PU primorsko goranska.

Portal Burin objavio je kako od izvora bliskih istrazi doznaje da je Fran Brnelić na ispitivanju u tužiteljstvu navodno izjavio da je u noći koja je prethodila ubojstvu konzumirao veće količine droge.

Njegova obrana bila je vrlo kratka, a istražiteljima je navodno rekao kako mu je "unutarnji glas govorio da ubije sebe i da učini nešto što ne želi".

