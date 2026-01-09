FREEMAIL
'SRETNO, HRVATSKA!' /

Jučerašnji poraz rukometaša nije pokolebao navijače: 'Očekujem zlato da zaokružimo tri asa'

Počela je rukomentna groznica pa smo vas pitali 'Kakav rezultat očekujete od hrvatske reprezentacije na Europskom prvenstvu?'

9.1.2026.
16:54
RTL Danas
Goran Stanzl/pixsell
Pred početak Europskog rukometnog prvenstva Hrvatska je odigrala prvu od dviju prijateljskih utakmica protiv Njemačke. 

Izabranici Dagura Sigurdssona poraženi su u Areni Zagreb 29:32. Izjednačena igra gotovo cijeli susret, nijedna momčad nije stekla veću prednost od tri pogotka.

S ovom utakmicom počela je i rukometna groznica pa smo vas u temi dana pitali 'Kakav rezultat očekujete od hrvatske reprezentacije na Europskom prvenstvu?'

Evo što ste nam odgovorili: 

"Očekujem tu zlatnu medalju koja nam nedostaje da kompletiramo kolekciju! Iako moramo biti svjesni da je svaki rezultat koji nas svrstava u Top 5 Europe zapravo nadnaravni sportski uspjeh", komentirala je Nada Lalić Šimić

"Po jučer odigranoj utakmici, ne očekujem baš istančan boljitak igre naše reprezentacije, ali mnogo stvari se mora pod hitno popraviti da bi igra imala svoj sjaj", kaže Božo Topić.

"Medu prvih pet svakako, a za dalje treba sreće i suđenja barem donekle", kaže Domingo Belavić.

"Bit će kako bude. Bitno da smo se plasirali. Nek ih prati sreća, energija, snaga i podrška cijele Hrvatske, te Božji blagoslov! Koji god budemo, mi smo najbolji! Sretno, Hrvatska!", komentirao je Tomislav Malvić.

"Očekujem zlato kao na Olimpijskim igrama i Svjetskom prvenstvu prije više od 20 godina da zaokružimo tri asa", rekao je Željko Tvrdić.

Sve komentare čitajte na Facebook stranici portala Net.hr 

Europsko Rukometno PrvenstvoUtakmicaTema DanaPitamo Vas
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
