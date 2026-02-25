Uznemirujuće snimke: Medicinski avion koji je prevozio opečenu žrtvu srušio se u šumu

Svih sedam putnika poginulo nakon što se zrakoplov hitne pomoći srušio u šumi tijekom misije leta. Zračni prijevoz hitne pomoći koji je prevozio teško opečenu osobu tragično se srušio u Indiji, pri čemu su poginuli svi putnici. Avion, kojim je upravljala tvrtka Redbird Airways, srušio se kasno u ponedjeljak dok je putovao iz istočne države Jharkhand za Delhi, piše The Sun.

Uznemirujuće snimke s mjesta nesreće prikazuju zgužvane ostatke aviona, zapetljane u gustu vegetaciju. Različiti dijelovi aviona razasuti su po šumskom tlu, od dijelova trupa do pojedinačnih putničkih sjedala. Nesreća se dogodila uslijed teških vremenskih uvjeta. Puhao je jak vjetar, kiša je obilno lijevala uz jaku grmljavinu.

Medicinsko osoblje prevozilo je 41-godišnjeg Sanjaya Kumara, koji je zadobio 65 posto opeklina. U avionu je bila i njegova supruga Archana Devi (35) i 17-godišnji sin njegove sestre, Dhruv Kumar. Liječnik, 32-godišnji Vikas Kumar Gupta, i bolničar, Sachin Kumar Mishra (22), također su bili među putnicima u ambulantnom zrakoplovu. Piloti su bili Vivek Vikas Bhagat (27) i Savrajdeep Singh (30). Službeni uzrok nesreće nije potvrđen.

Foto: Profimedia

Savjetovali im da avionom idu u bolnicu

Sujit Kumar, mlađi brat pacijenta, rekao je da je obitelj pokušala prikupiti 800.000 rupija za ambulantni zrakoplov nakon što se Sanjayevo stanje u bolnici Ranchi nije "poboljšalo kako se očekivalo". Prema riječima Ananta Sinhe, izvršnog direktora bolnice Devkamal u glavnom gradu Ranchiju, hitno je organizirano zračno hitno vozilo kako bi se Kumar prebacio u Delhi na specijaliziranu skrb.

"Pacijent, Sanjay Kumar (41), stanovnik Chandwe u okrugu Latehar, doveden je u bolnicu s 65 posto opeklina 16. veljače", rekao je Sinha. Kumarova obitelj pokušavala je organizirati prijevoz cestom, ali liječnici su im savjetovali let avionom zbog težine njegovog stanja.

Zrakoplov je poletio s aerodroma Ranchi u 19.11, ali je ubrzo nakon polijetanja izgubio kontakt s kontrolom zračnog prometa. Oko 19.30 lokalne vlasti izvijestile su o nestanku zrakoplova. Unatoč udaljenoj lokaciji olupine duboko u šumi, timovi za traganje i spašavanje uspjeli su pronaći svih sedam tijela.

Zrakoplov je bio Beechcraft C90, dio flote Redbird Airwaysa. Zrakoplovna tvrtka, osnovana 2018. godine, dobila je operativnu dozvolu sljedeće godine. Vladini zapisi pokazuju da je srušeni avion bio jedan od šest zrakoplova u floti tvrtke. Odjel saveznog Ministarstva civilnog zrakoplovstva poslan je kako bi utvrdio točan uzrok nesreće.

Bivši glavni ministar Jharkhanda Champai izrazio je svoju tugu na društvenim mrežama.

"Molim se za preminule osobe, uključujući članove posade u avionu iz Marang Burua (vrhovnog plemenskog božanstva), i za snagu njihovim obiteljima u ovom teškom trenutku“, napisao je.

