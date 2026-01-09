Milanović: 'Ne mogu pakirati taj paket, oko ustavnih sudaca bi se sjekirom...'

Predsjednik RH Zoran Milanović poručio je u petak kako je on predložio sutkinju Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, uvjeren je da će opozicija za nju glasovati, a tko će predložiti koga za Ustavni sud, kaže, nema pojma i nije njegov posao.

Predsjednik sudjeluje na svečanoj akademiji "Večer međimurskog identiteta“ povodom obilježavanja spomendana Dana sjedinjenja Međimurja s maticom zemljom Hrvatskom. Prije svečane akademije dao je izjavu za medije.

Na početku se osvrnuo na pitanje sudaca Ustavnog i Vrhovnog suda pa podsjetio da se zna tko je nadležan u toj sferi.

"Ja ne mogu pakirati paket, ja sam nadležan za predlaganje kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, a to je jasno tko je. Na HDZ-u i Plenkoviću je da odluče hoće li ili neće. Ovo otezanje nije dobro jer je bačena jedna mrlja na osobu koja je potpuno čista i pokušava ju se dovesti u vezu s nekakvim špijunskim pričama, a to je nisko", izjavio je novinarima Milanović u Čakovcu.

Govoreći o svojoj kandidatkinja, kazao je da ju se pokušava dovesti u vezu "s nekim špijunskim pričama": "To je nisko, i prethodnu kandidatkinju su blatili".

"Tko god omogući da on dobije dva ustavna suca, on će pustit bilo koga. Ima 90 mjesta u diplomaciji, o tome ćemo divaniti do sabaha sa šejtanom, a oko ustavnih sudaca bi se dogovorio sjekirom, meni sve, a vama ništa", oštro je kritizirao premijera Andreja Plenkovića.

Na pitanje novinara što sada slijedi, predsjednik je rekao da ne zna.

"Po meni imamo jednu ozbiljnu kandidatkinju. Drugu su škartirali, našutavali se s njom. Ova druga osoba je obavila razgovor s Plenkovićem i rečeno joj je da se javi. Ne mogu protumačiti drugačije nego da će biti izabrana. I tu smo stali. Tu jedino mogu konstatirati kliničko stanje, makar nisam doktor", kazao je.

Ističe da mu nije svejedno hoće li Hrvatska imati predsjednicu Vrhovnog suda ili ne i tko će to biti. Ipak, ističe da mu to nije presudno jer je to osoba preko koje ne ustvaruje nikakav utjecaj.

Ističe da je "tu voda već kontaminirana", ali da će na čelo Vrhovnog suda, što se njega tiče, doći politički neutralna i stručna osoba. "A ovo s Ustavnim sudom, nemam potrebu ponavljati i nije moj posao", zaključio je.

Milanović smatra da premijer Plenković ne želi dogovor oko diplomata. "Svaki dogovor i svaka promjena postojećeg stanja njemu reže bilancu i imat će manje, kako on to čita, nego sada. Ono što je standard i prag ispod kojeg ne želi ići je totalna kontrola nad diplomacijom, od portira do zadnjeg ambasadora", rekao je Milanović.

Milanovićeva reakcija dolazi nakon što je Plenković u srijedu kazao da HDZ želi vezanim imenovanjem izabrati predsjednika Vrhovnog suda i tri ustavna suca tako da dva predloži parlamentarna većina, a jednoga oporba, što je izazvalo val kritika.

