Iran na ulicama: Što stoji iza eskalacije prosvjeda? Ovo nije prvi put, donosimo kronologiju

U Iranu su u noći na petak (9.1.) održane najveće demonstracije od početka najnovijeg vala prosvjeda – to pokazuju slike na društvenim mrežama. U glavnom gradu Teheranu okupile su se tisuće ljudi, a na fotografijama iz velegrada Abadana također se vide mase prosvjednika na ulicama, objavila je novinska agencija AFP.

Očevici su izvijestili o pripadnicima sigurnosnih snaga koji su koristili suzavac protiv maskiranih prosvjednika. I iz drugih iranskih gradova, uključujući Tabriz na sjeveru zemlje i vjersko središte Mašhad, objavljene su snimke prosvjeda.

U Tabrizu su ljudi, prema snimkama na internetskim mrežama, uzvikivali "Živio Pahlavi", misleći na Rezu Pahlavija, sina šaha Reze Pahlavija, koji je svrgnut tijekom Islamske revolucije 1979. Prosvjednici su više puta uzvikivali parole koje su zahtijevale rušenje Islamske Republike, uključujući i "Pahlavi će se vratiti". Pahlavi je pozvao na prosvjede za četvrtak i petak.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nacionalni prosvjedi od 1999.

Prosvjedi traju već dvanaest dana. Izbili su zbog visokih troškova života i lošeg gospodarskog stanja. Od početka vala prosvjeda 28. prosinca bilo je okupljanja u najmanje 50 naselja i gradova, ponajprije na zapadu zemlje. Od 1999. godine Iran je više puta doživio velike, pretežno mirne prosvjede, koji su u prošlosti redovito bili nasilno gušeni, piše Deutsche Welle.

Povod je bilo ukidanje reformistički orijentiranih novina Salam, protiv čega su studenti u Teheranu najprije mirno prosvjedovali. U noći 8. srpnja snage sigurnosti upale su u studentski dom i ubile najmanje jednog studenta. Operacija je izazvala nacionalne prosvjede koji su trajali nekoliko dana.

Basij milicija se nasilno obračunala s prosvjednicima. Ubijene su još najmanje četiri osobe, neki studenti su nestali bez traga, a uhićeno je između 1.200 i 1.400 ljudi.

"Zeleni pokret" u lipnju 2009. godine

Nakon spornih predsjedničkih izbora širom zemlje izbili su masovni prosvjedi, poznati kao Zeleni pokret.

Milijuni Iranaca doveli su u pitanje službene rezultate izbora i optužili vladu Mahmuda Ahmadinedžada za izbornu prijevaru. Zelena je bila boja kampanje njegovog protukandidata Mir-Hoseina Mousavija.

Mirne demonstracije prerasle su u najveće prosvjede od Islamske revolucije 1979. Sigurnosne snage, Revolucionarna garda i Basij milicija upotrijebili su ogromnu silu protiv prosvjednika. Brojni ljudi su ubijeni ili ozlijeđeni, a tisuće su uhićene.

Studeni 2019. - povećanje cijene goriva kao okidač

Nacionalni prosvjedi ponovno su potresli Iran u studenome 2019. godine.

Okidač je bilo drastično povećanje cijena goriva. Demonstracije, koje su se brzo proširile na više od 20 gradova, započele su mirno, ali su u kratkom vremenu brutalno ugušene. Uz gospodarske zahtjeve sve češće su se čuli i politički slogani, uključujući izravne pozive na svrgavanje vrhovnog vođe Alija Hamneija.

Sigurnosne snage odgovorile su iznimnom silom. Događaji su u noviju povijest zemlje ušli kao "Krvavi studeni".

Rujan 2022. - "Žena, život, sloboda"

Smrt 22-godišnje Kurdkinje Mahse Amini izazvala je nove prosvjede širom zemlje. Ona je umrla u policijskom pritvoru nakon što ju je uhitila policija za moral zbog navodnog kršenja propisa o nošenju hidžaba.

Ono što je započelo kao demonstracija protiv policijske brutalnosti i obveznog nošenja hidžaba brzo se proširilo u široki prosvjedni pokret protiv političkog sustava u cjelini.

Pod sloganom "Žena, život, sloboda" mnogi mladi ljudi sudjelovali su na prosvjedima, kao i žene koje nisu nosile obvezni hidžab. Vlada je odgovorila masovnom represijom: snage sigurnosti koristile su bojevo streljivo protiv prosvjednika, tisuće ljudi je uhićeno, a mnogi su ubijeni.

Duboko nezadovoljsko stanovništva

Deseci mladih prosvjednika su osuđeni su smrt po kratkom postupku. Prosvjedi su trajali mjesecima i predstavljali su jedan od najvećih izazova za Islamsku Republiku posljednjih desetljeća.

Ono što je zajedničko ovim nacionalnim prosvjednim pokretima je duboko nezadovoljstvo Islamskom Republikom u sve većim dijelovima stanovništva. Prosvjednici političko vodstvo optužuju za nedostatak i volje i sposobnosti da se suoči sa zahtjevima društva.

Umjesto toga, država se oslanja na represivne mjere poput ciljanih napada i demonizacije svake oporbe koja ima potencijal ujediniti i mobilizirati ljude. Zbog nedostatka koordinacije i vodstva, prosvjedi su više puta brutalno ugušeni. Brojni politički aktivisti su završili u zatvoru ili su bili prisiljeni napustiti zemlju. Ishod trenutačnih prosvjeda ostaje neizvjestan.

POGLEDAJTE VIDEO: Antropolog otkrio otkud su došli Hrvati - i ne - nisu iz Irana