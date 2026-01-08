Opsadno stanje u Iranu: Vlast isključila internet usred masovnih prosvjeda, Trump prijeti režimu

Iranske vlasti oštro su ograničile pristup internetu usred masovnih prosvjeda diljem zemlje, rekli su u četvrtak stanovnici i promatračke skupine.

U zapadnoj provinciji Kermanšah koju potresaju prosvjedi, organizacija za praćenje interneta NetBlocks izvijestila je o potpunom prekidu rada glavnog internetskog operatera TCI.

Stanovnici su izvijestili da je internet ograničen i u drugim dijelovima zemlje. Mobilni internet također je bio uskraćen stanovnicima nekih većih gradova.

Prosvjedi traju već 11 dana

Ograničenja pristupa internetu povezuju se s pozivima na prosvjede koje je uputio Reza Pahlavi, sin posljednjeg iranskog šaha, koji je svrgnut u Islamskoj revoluciji 1979. godine.

Val prosvjeda potresa Iran već 11 dana, a potaknut je produbljivanjem ekonomske krize i naglim padom nacionalne valute - iranskog rijala. U Teheranu su isprva izašli na ulice ljutiti trgovci, a demonstracije su se od tada proširile na velike dijelove zemlje.

Najmanje 38 ljudi ubijeno je u sukobima s vlastima od izbijanja masovnih prosvjeda, izvijestila je američka mreža za ljudska prava.

Trump dao podršku prosvjednicima

Donald Trump u četvrtak ponovio svoju podršku iranskim prosvjednicima, piše New York Post. "Dao sam im do znanja da ako počnu ubijati ljude, što obično čine tijekom nereda... udarit ćemo ih vrlo žestoko", rekao je Trump u intervjuu s radijskim voditeljem Hughom Hewittom.

Trump je prošli mjesec upozorio da će se režim suočiti s posljedicama ako Vlada puca na prosvjednike. Kad je Hewitt spomenuo da su deseci već poginuli u prosvjedima, Trump je rekao da su neki od njih posljedica stampeda, a ne nužno posljedica provođenja zakona.

"Nisam siguran da mogu nužno nekoga smatrati odgovornim za to, ali... vrlo im je snažno rečeno - čak i snažnije nego što vam sada govorim - da će, ako to učine, proći pakao", kaže Trump.

