'ČEKAMO ODOBRENJE' /

Black Hawkovi krenuli u lov na ruski tanker, Putin poslao ratne brodove! Osvanula napeta snimka

Black Hawkovi krenuli u lov na ruski tanker, Putin poslao ratne brodove! Osvanula napeta snimka
Foto: Profimedia/ilustracija

Navodno se razmatralo ukrcavanje na brod, a dvojica američkih dužnosnika u razgovoru za CBS rekli su da bi operacija mogla početi već ovaj tjedan, iako još nije stiglo odobrenje

7.1.2026.
10:01
Erik Sečić
Profimedia/ilustracija
Ruski predsjednik Vladimir Putin poslao je ratne brodove i podmornice da isprate ruski naftni tanker koji plovi Atlantskim oceanom i vraća se prema Moskvi, objavio je The Sun u srijedu. 

Obalna straža SAD-a još se u prosincu pokušala ukrcati na tanker koji se tada nalazio u Karipskom moru, a sumnjalo se da prema Venezueli prevozi iransku naftu. Navodi se da je uspio izbjeći američku blokadu Venezuele, te da je navodno dio ruske "flote iz sjene", skupine brodova koji ilegalno prevoze naftu. 

Međutim, tanker je tada drastično promijenio kurs i krenuo natrag prema ruskoj prijestolnici. Uz to je promijenio ime iz Bella 1 u Marinera, a zastavu Gvajane zamijenio je ruskom. Inače, Rusija tvrdi da tanker trenutačno ne prevozi nikakav teret. 

Objavljena snimka 

Sada je osvanuo u Sjevernom Atlantiku, otprilike 500 milja zapadno od Irske, a američke specijalne snage i britanski borbeni avioni započeli su potjeru. Čim je promijenio kurs, američki transportni zrakoplovi krcati helikopterima Black Hawk i Chinook sletjeli su u britansku zračnu vojnu bazu RAF Fairford kako bi pomogli u potjeri. Objavljena je i napeta snimka američkog broda koji pažljivo prati tanker. 

Navodno se razmatralo ukrcavanje na brod, a dvojica američkih dužnosnika u razgovoru za CBS rekli su da bi operacija mogla početi već ovaj tjedan, iako još nije stiglo odobrenje. Plan bi bio sličan operaciji iz prošlog mjeseca, kada su američki marinci, specijalne snage i Obalna straža preuzeli tanker The Skipper nedugo nakon što je napustio Venezuelu. 

Podsjetimo, potjera se događa dok traje sve veći pritisak Washingtona na venecuelanske izvore nafte. Predsjednik SAD-a Donald Trump sredinom prosinca uveo je potpunu blokadu za sankcionirane venecuelanske nafte tankere, a više od deset takvih brodova napustilo je u zemlju u "koordiniranom pokušaju proboja blokade".  

POGLEDAJTE VIDEO: Trump poslao poruku Putinu? Kovač: 'Rusi i Kinezi moraju se maknuti iz američkog dvorišta'

Vladimir PutinRusijaTanker
Black Hawkovi krenuli u lov na ruski tanker, Putin poslao ratne brodove! Osvanula napeta snimka