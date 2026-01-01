NATO država zaplijenila Putinov 'brod iz sjene': Sumnja se na gadnu sabotažu

Finska policija u Baltičkom moru zaplijenila je teretni brod Fitburg za koji se sumnja da je prouzročio značajnu štetu na podmorskom telekomunikacijskom kanalu, objavio je The Sun u srijedu.

The Sun dodaje da brod pripada ruskoj "floti iz sjene", koju Moskva upotrebljava kako bi zaobišla međunarodne sankcije, te da je prema Izraelu plovio pod zastavom Svetog Vincenta i Grenadina.

Vjeruje se da je oštetio kabel koji povezuje Finsku i Estoniju nakon što je u utorak isplovio iz Sankt Peterburga. Granični čuvari zaustavili su ga kod obale Porkkale, u finskoj isključivoj ekonomskoj zoni nakon što je stigla dojava o kvaru na optičkom kabelu.

Vukao sidro po morskom dnu

Policija je u srijedu priopćila da su "finske vlasti preuzele kontrolu nad plovilom u sklopu zajedničke akcije", a privedeno je 14 članova posade iz Rusije, Gruzije, Kazahstana i Azerbajdžana.

Brod je završio na sidrištu, a više detalja trebala bi utvrditi istraga. Zasad je tek poznato da policija smatra da je plovilo vuklo sidro po morskom dnu na području gdje je oštećen kabel.

"U ovoj fazi policija incident istražuje kao teško kazneno djelo oštećenja imovine, pokušaj teškog kaznenog djela oštećenja imovine i teško ometanje telekomunikacija", nabrojao je glasnogovornik policije. Estonsko ministarstvo pravosuđa je pak navelo da je i drugi telekomunikacijski kabel koji zemlju povezuje s Finskom na Staru godinu doživio značajan prekid.

Niz prekida

Podsjetimo, od početka sveobuhvatne invazije na Ukrajinu 2022. godine, zabilježen je niz prekida na telekomunikacijskim vezama i plinovodima duž Baltičkog mora, a smatra se da su povezani s hibridnim operacijama Kremlja.

Moskva odbacuje optužbe i tvrdi da je riječ o izmišljotinama koje Zapad koriti kako bi opravdao anti-rusku retoriku.

NATO savez posljednjih je godina fregatama, zrakoplovima i pomorskim dronovima pojačao prisustvo u baltičkoj regiji.

