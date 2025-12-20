Neviđeni napad Ukrajinaca, tanker 'tajne flote' uništen u plamenu: Putin zaprijetio osvetom

Ukrajinske snage u petak su dronovima napale ruski tanker Qendil iz takozvane "flote iz sjene" na udaljenosti od dvije tisuće kilometara od svoje granice, objavio je The Guardian.

Riječ je o prvom takvom napadu u Sredozemnom moru od početka sveobuhvatne invazije, a izvor iz Sigurnosne službe Ukrajine (SBU) izjavio je da to "nova, dosad neviđena specijalna operacija".

Ipak, sami detalji nisu objavljeni pa nije poznato kako je SBU rasporedio dron u Sredozemlju, odakle je lansiran i preko kojih su zemalja eventualno letjeli. Izvor dodaje da je teretni brod u trenutku udara bio prazan te da operacija nije predstavljala ekološku prijetnju. Ukrajinski dužnosnik nije otkrio kako su točno dronovi stigli do broda, ali naveo je da je operacija uključivala "mjere u više faza".

Objavljena snimka

Dodaje da je Qendil pretrpio "kritična oštećenja i ne može se koristiti za svoju namjenu". Ističe da ga je Rusija koristila za zaobilaženje sankcija i financiranje ratnog proračuna.

"Neprijatelj mora shvatiti da Ukrajina neće stati i da će ih napasti bilo gdje u svijetu, gdje god se nalazili", poručio je izvor.

Snimka napada objavljena je na društvenim mrežama.

Russian tankers are not safe anywhere now.



Ukraine has hit a tanker of the Russian "shadow fleet" in the neutral waters of the Mediterranean Sea.



Operation was carried out at a distance of more than 2000 km from Ukraine. The sanctioned tanker QENDIL was hit by aerial drones. pic.twitter.com/q7yqgqm0vr — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) December 19, 2025

Putin: 'Odgovorit ćemo'

Napad su dogodio točno na dan kada je ruski predsjednik Vladimir Putin držao godišnju konferenciju za medije na kojoj je istaknuo da će Rusija odgovoriti na napade na tankere.

"Svakako ćemo odgovoriti. U konačnici, to neće dovesti do očekivanog rezultati niti poremetiti isporuke, već će samo stvoriti dodatne prijetnje", rekao je Putin.

Podsjetimo, pojam "flota iz sjene" označava brodove koje Rusija, Iran i Venezuela upotrebljavaju kako bi zaobišle međunarodne sankcije. Kijev je i ranije ciljao tankere s ciljem da presiječe važan izvor prihoda kojim se financira agresija na Ukrajinu.

Vjeruje se da flota obuhvaća više od tisuću brodova, a Moskvi je omogućila da unatoč ograničenjima nastavi izvoziti sirovu naftu i tako osigurava prijeko potrebne prihode.

