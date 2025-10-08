Zapanjujući izvještaj o 'floti iz sjene', otrkiven mračni plan Rusa: 'Ovo rade po Europi'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da želi destabilizirati Europu korištenjem dronova za sabotažu i nerede.

Zelenski je, u video obraćanju u utorak navečer, rekao da Moskva koristi svoju takozvanu "flotu u sjeni" ne samo za financiranje rata putem prijevoza nafte tankerima, već i za sabotaže i razne napore za potkopavanje stabilnosti diljem kontinenta. "Nedavna lansiranja dronova s ​​tankera jedan su takav primjer", rekao je, pozivajući se na obavještajne podatke ukrajinskih vanjskih službi.

The Head of Foreign Intelligence reported in detail on how the Russians are utilizing tankers of their “shadow fleet” – not only to finance the war, but also for sabotage and various destabilization attempts in Europe. Recent launches of drones from tankers are one such example.… pic.twitter.com/B09UQo9EZK — Volodymyr Zelenskyy/Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 7, 2025

"Šef Vanjske obavještajne službe detaljno je izvijestio o tome kako Rusi koriste tankere svoje 'flote u sjeni' ne samo za financiranje rata, već i za sabotaže i razne pokušaje destabilizacije u Europi", napisao je Zelenski u objavi.

'Neće proći bez odgovora svijeta'

Dmitrij Medvedev, zamjenik šefa ruskog Vijeća za nacionalnu sigurnost, sugerirao je da bi same ukrajinske snage mogle provokativno koristiti takve dronove kako bi uvukle Europu u rat protiv Rusije. Ukrajina također proizvodi dronove dugog dometa.

Službene informacije o podrijetlu dronova nedavno uočenih u zemljama uključujući Dansku i Njemačku još nisu potvrđene. Rusija je zanijekala bilo kakvu umiješanost.

"Dijelimo informacije koje imamo s našim partnerima i ključno je da poduzmu opipljive korake kao odgovor Rusiji", rekao je Zelenski, dodajući da će biti daljnjih sastanaka i pregovora, i javnih i iza zatvorenih vrata. Nije dao daljnje detalje.

"Rusi moraju znati da nijedna njihova destruktivna akcija, sve odvratne stvari koje čine, neće proći bez odgovora svijeta", dodao je. Ukrajina se brani od ruske invazije više od tri i pol godine, uz pomoć Zapada.

