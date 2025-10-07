Rusija ušla u 'Fazu 0'? Pukovnik detektirao jezivi obrazac: 'Ima četiri dijela'

Institut za proučavanje rata (ISW) nedavno je objavio da se Rusija možda već priprema za budući rat s NATO savezom.

Iako zasad nema konkretnih vojnih priprema, analitičari su upozorili da Rusi žele posijati strah među stanovnicima cijele Europe i potkopati odlučnost NATO-a.

Austrijski Heute je pak u utorak objavio da se čini kako Kremlj ubrzava pripreme te da je Rusija ušla u takozvanu "Fazu 0". Karakteriziraju je sabotaže, ometanje GPS signala, podmetanje požara, kao i povećan upad dronova u zračni prostor NATO-a.

Sovjetski scenarij

Sve češću pojavu dronova nad europskim nebom komentirao je i Markus Reisner, austrijski pukovnik i vojni analitičar. Prepoznao je strateški obrazac koji potječe još iz vremena Sovjetskog Saveza i u razgovoru u emisiji NTV objasnio je da taj rusko-sovjetski scenarij ima četiri dijela.

Prvi je pokušaj demoralizacije zemlje i naroda, nakon čega slijedi destabilizacija države napadima na državne organe. Treći korak su upadi na teritorij, koji obično izazivaju krizu ili unutarnje nemire, dok se "red" uspostavlja u četvrtoj fazi, nakon što napadnu sovjetske trupe, ispričao je Reisner, prenosi Heute.

Pukovnik upozorava da se suvremena verzija obrasca može vidjeti na primjeru dronova iznad europskih gradova. "Namjera im je izazvati krizu i prikazao da države nisu sposobne kontrolirati svoj teritorij. Neizvjesnost, panika, strah - to su učinci koje napadači žele postići", govori Reisner.

Ipak, pukovnik ističe i pozitivan znak. "Reagiramo na njih, to je dobar znak. Rastemo s našim izazovima i zadacima".

