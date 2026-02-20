Doznajemo: Iz prodaje povučeno 1000 Sniffita! Ide se u zabranu proizvoda

Mladi u Hrvatskoj sve više šmrču energetski prah koji je dostupan i na kioscima, takozvani Sniffit. Riječ je o prahu koji je po sastavu sličan energetskom piću, a reklamira se kao njegova alternativa. Sličan proizvod u Francuskoj je zabranjen, a prema svemu sudeći, zabranit će ga i Hrvatska.

Najavila je to jutros ministrica zdravstva Irena Hrstić. Prodaja praha zabranjena je mlađima od 18 godina. Sve do jučer bio je dostupan na internetu i kioscima, za 16 eura, no sada je povučen iz maloprodaje. Proizvođač naglašava - sve je legalno i sigurno.

"Pokrenuta je procedura. U ovom trenutku još kroz usmene razgovore. Ja sam se čula s ministrom gospodarstva i oni od nas očekuju prijedlog da se ide u zabranu", rekla je ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Povučen iz prodaje s 50 lokacija

"Radi se o prahu koji sadrži velike količine kofeina, primjenjuje se na način koji je neprimjeren. U Zakonu o drogama u članku 4. stoji da sve ono što podsjeća i sugerira na konzumaciju droga treba biti zabranjeno", objasnio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. O proizvodu koji je povučen iz prodaje u Hrvatskoj, oglasila se i Sanja Musić Milanović.

"Ja ću samo reći da taj pripravak može dovesti do ozbiljnih, ozbiljnih problema u uništavanju sluznice koje onda posljedično vodi u probleme sa sinusima i tako dalje", rekla je Sanja Musić Milanović.

Kako doznajemo, zbog DIRH-a je Sniffit povučen iz maloprodaje s otprilike 50 lokacija u Hrvatskoj - oko 1000 proizvoda.