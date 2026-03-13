Ženi poslala otrovne lazanje kako bi joj izazvala spontani pobačaj

Amber Snow (36) uhićena je nakon što je američka policija otkrila da je poslala otrovane lazanje ženi. Nadala se da će joj izazvati spontani pobačaj. U lazanjama je otkriven oksikodonom - jaki opioidni lijek. Snow je imala pomagača koji još nije uhićen, a njezin motiv nije otkriven. Potvrđena žrtva i njezina beba su sigurni, potvrdila je policija. Ured šerifa okruga Winneshiek, sa sjedištem u američkoj saveznoj državi Iowi, odbio je reći je li žena progutala nešto od hrane i je li joj se beba sada rodila, izvještava People. Istražitelji su rekli da su pronašli poruke između Snow i navodnih suučesnika koje su dovele do uhićenja.

Snow je od tada optužena za kršenje propisa o kontroliranim supstancama, pokušaj prekida trudnoće bez pristanka, ugrožavanje djeteta, davanje štetne tvari odrasloj osobi i davanje štetne tvari maloljetniku. Pritvorena je uz jamčevinu od 100.000 dolara u gotovini i nije odmah jasno ima li odvjetnika koji može govoriti u njezino ime. Vlasti su izjavile da su daljnja uhićenja neizbježna.

Optužbe imaju sličnosti s ozloglašenim ubojstvima u Australiji. Erin Patterson proglašena je krivom za ubojstvo troje rođaka smrtonosnim obrokom u malom gradu u Victoriji. Koristila je otrovne gljive u obroku s govedinom Wellington. Njezin pravni tim tvrdio je da je nenamjerno sakupljala smrtonosne gljive, a zatim paničarila kada je slučajno otrovala članove svoje obitelji. No, porota nije prihvatila tvrdnju i proglasila ju je krivom. Tri osobe koje su umrle u bolnici tijekom obroka 29. srpnja 2023. bili su Pattersonini bivši svekar i svekar, Don Patterson (70) i ​​Gail Patterson (70), kao i Gailina sestra, Heather Wilkinson (66). Heatherin suprug, pastor Ian Wilkinson, oporavio se nakon nekoliko tjedana u bolnici.

POGLEDAJTE VIDEO: Trovanje na poljudskom bazenu - Pet ljudi završilo u bolnici