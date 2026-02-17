Na tržištu se pojavio bijeli prah: Legalan je i dostupan tinejdžerima

Na tržištu se pojavio novi proizvod koji među mladima izaziva velik interes, ali i podijeljene reakcije stručnjaka i javnosti. Sniffit je energetski prah koji se konzumira udisanjem kroz nos, a među mladima se sve više širi kao novi hit za brzo podizanje energije i koncentracije.

Proizvođač ga predstavlja kao alternativu energetskim napicima, naglašavajući da je nježniji za želudac jer se ne pije, već se koristi inhalacijom. U promotivnim porukama ističe se kao praktičan i brz način za “energetski poticaj”.

Unatoč tvrdnjama o legalnosti i sigurnosti, proizvod izaziva brojne polemike. U Francuskoj je zabranjen jer način konzumacije podsjeća na uzimanje nedopuštenih droga, pa dio javnosti smatra da takvi proizvodi normaliziraju i banaliziraju takvo ponašanje.

Zabranjen je maloljetnicima

Prah sadrži mješavinu stimulansa i sastojaka za povećanje budnosti, poput kofeina, taurina, vitamina B3, L-teanina i mentola. Prodaje se u bočici s deset doza po cijeni od 16 eura. Iako se reklamira kao zamjena za klasična energetska pića, koja u Hrvatskoj nisu zabranjena maloljetnicima, Sniffit se ne smije prodavati osobama mlađima od 18 godina.

"Ukupna masa jedne doze iznosi približno 100 mg, a količina kofeina po dozi je 50 mg, što je manje od prosječne šalice kave i značajno manje od većine energetskih napitaka. Jedan sniff (uporaba) iznosi jednu mjericu veličine debljeg graška. Po potrebi se može koristiti više puta dnevno. Ne preporučuje se prekoračiti ukupni dnevni unos kofeina od 200 mg iz svih izvora", rekao je proizvođač Marko Šepac iz tvrtke Max Media d.o.o. za Index.hr.

Proizvod se intenzivno promovira na društvenim mrežama, gdje se objavljuju videa u kojima prolaznicima na ulici nude da isprobaju prah i podijele svoje dojmove. Dostupan je putem službene internetske stranice te u pojedinim trgovinama.

U Francuskoj isti proizvod zabranjen

"Radi se o inovativnoj vrsti proizvoda za koju ni u nacionalnim ni u europskim propisima nisu propisani posebni zahtjevi te se stoga na ovu vrstu proizvoda primjenjuju odredbe propisa o općoj sigurnosti proizvoda. Hrvatska sudjeluje u EU-sustavu brzog uzbunjivanja, mehanizmu kojim se detektiraju proizvodi koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača.

Ako se proizvod smatra opasnim, Državni inspektorat ga prijavljuje u spomenuti sustav, koji omogućuje brzu razmjenu informacija između država članica EU-a i Europske komisije, što znači da svaki opasan proizvod može biti uklonjen s europskog i hrvatskog tržišta", odgovorili su iz Ministarstva zdravstva.

Francuska vlada 2024. zabranila je prodaju proizvoda Sniffy, energetskog praha slične namjene i sastava. Procijenjeno je da predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost potrošača, a inicijativa je došla iz Ministarstva zdravstva. Iako proizvod ne sadrži ilegalne supstance, vlasti su upozorile da udisanje bijelog praha kroz nos banalizira upotrebu droga i može potaknuti rizično ponašanje, osobito među mladima.

'Hrvatska treba razmotriti zabranu'

Zastupnica u Europskom parlamentu i liječnica Biljana Borzan smatra kako su ovakvi proizvodi izrazito zabrinjavajući jer je riječ o proizvodu koji se namjerno prezentira kao bezazleni lifestyle dodatak, a istodobno načinom korištenja i vizualnim identitetom imitira konzumaciju ilegalnih droga.

"To nije slučajno, to je marketinška strategija koja normalizira rizična ponašanja, osobito među mladima. Poseban problem je što se radi o udisanju stimulativnih tvari kroz nos, što predstavlja potpuno drukčiji i potencijalno opasniji put unosa u organizam nego kod pića. Djeca i mladi pritom su najranjivija skupina jer su upravo oni glavna meta takvog marketinga", smatra Borzan. "Francuska je postupila odgovorno i preventivno, upravo onako kako bi trebale reagirati države kada se pojavi proizvod s ozbiljnim rizicima i bez jasnog regulatornog okvira."

"Smatram da bi Hrvatska trebala razmotriti privremenu zabranu ili barem vrlo stroga ograničenja dok se ne dobije jasna stručna procjena sigurnosti od nacionalnih agencija ili od Europske agencije za sigurnost hrane", zaključuje.

