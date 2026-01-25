Zamrzila zaručnika nakon poroda: 'Preplavio me je osjećaj ogorčenja'

Roditeljstvo može testirati čak i najstabilnije veze, a iskustvo teško bolesnog djeteta često otkriva nejednakosti u podršci i emocionalnom opterećenju.

Tako Rebecca Tidy opisuje vlastitu priču, u kojoj je dolazak kćeri Mabel promijenio njezin život, ali i odnos s tadašnjim partnerom, piše Daily Mail.

Roditeljstvo im je utjecalo na odnos

"Dok sam gledala svog tadašnjeg zaručnika kako bez imalo zadrške izlazi iz bolničkog odjela i odlazi na posao, preplavio me osjećaj ogorčenja", prisjeća se. On je bio besprijekorno odjeven u Mulberry košulju, dok je ona, tek tjedan dana nakon poroda, ležala u zgužvanoj bolničkoj spavaćici.

Kasnije je Rebecca osjećala ljutnju zbog selfija koje je on objavio na društvenim mrežama u bolničkoj odjeći, snimljenih samo nekoliko trenutaka prije nego što je ona završila na operacijskom stolu. "Do trenutka kada su se pojavile fotografije s božićnog domjenka iz njegovog ureda, iste večeri kada smo kći i ja otpuštene iz bolnice, pomirila sam se s razlikama u našim životima", kaže Tidy.

"Tijekom trudnoće sam se trudila da ništa ne promijeni moj radni ritam – putovala sam između Cambridgea i Exetera, predavala, istraživala, putovala i trudila se djelovati kompetentno. Sve je bilo u redu, govorila sam sama sebi, unatoč dijabetesu i pogoršanoj preeklampsiji", prisjeća se.

Ozbiljnost situacije prvi put je postala očita jedne večeri, kada je primijetila da joj noge iznenada otiču do te mjere da se više ne mogu ugurati ni u čizme broj 41. Već sljedećeg jutra stanje se naglo pogoršalo – izgubila je vid, a liječnici su joj dijagnosticirali HELLP sindrom, po život opasnu komplikaciju trudnoće. Zbog toga je hitno primljena u bolnicu gdje je došlo do prijevremenog poroda. "Trebala sam mirovati, ali sam sate poroda provodila radeći i istražujući za karijeru koju više nikada neću moći nastaviti", prisjeća se Rebecca, dodajući da joj je sestra sjedila uz krevet i tipkala umjesto nje sve dok njezin partner nije stigao s posla.

Komplikacije s porodom i sepsa

Cijeli porod bio je pod stalnim pritiskom da se nastavi prirodni porod, unatoč savjetu liječnika da je hitno potreban carski rez. "Kada sam odlučila postupiti prema preporuci liječnika, osjetila sam tihu, ali jasnu osudu. Čak je i Chris, koji inače ne primjećuje takve suptilne promjene u ponašanju, primijetio da su babice postale hladnije i nestrpljivije", kaže Tidy.

Mabel je rođena, ali zbog komplikacija je nisu odmah mogli vidjeti niti je mogla disati normalno. Hitno je prebačena u neonatalni intenzivni odjel, gdje je primala pomoć zbog mogućeg kolapsa pluća, uz dodatne komplikacije od lijekova koje je Rebecca koristila nakon ranijeg uspješnog liječenja raka kože. "Babica mi je vrlo direktno prenijela tu informaciju. To je dugoročno narušilo naš odnos", prisjeća se.

Bolnički odjel bio je u kaosu, a Rebecca nije smjela ostati s Mabel jer nije bilo kreveta za majke. Povraćala je i imala temperaturu prije nego što je anestetik prestao djelovati. Tek kasnije je saznala da je imala sepsu. Kada je konačno vidjela novorođenče, Mabel je bila spojena na cijevi za disanje i hranjenje te je plakala cijelo vrijeme.

Tijekom iduće dvije godine, Mabel je bila izuzetno krhka, sklona infekcijama i problemima s disanjem. Rebecca opisuje. "Povraćala je sedam ili osam puta dnevno, često uz osip, oticanje i ubrzano disanje. Iako je bila pothranjena, dugo nismo dobili dijagnozu i teško smo dolazili do pomoći koja nam je trebala", dodaje. Kasnije se pokazalo da ima više alergija i ARFID, poremećaj prehrane koji dopušta konzumaciju samo vrlo ograničenog broja namirnica.

Partner napredovao, ona ostala bez posla

Dok je karijera njezinog partnera napredovala – postao je partner u računovodstvenom uredu i sve je duže radio – njezina je stagnirala. S bolesnim djetetom i nedostatkom potpore, napustila je akademski posao i prešla na fleksibilan freelance rad kako bi mogla brinuti o Mabel. Chris je postajao nestrpljiv i razdražljiv dok je Mabel imala zdravstvene probleme, a Rebecca se povlačila i sjedila s bebom sama. "Molila sam da ostane spavati svaki put kada se probudi noću. Jedna beba koja plače bila je lakša nego beba koja plače i ljutiti muškarac", priznaje.

Prve dvije godine majčinstva bile su iznimno teške, a iskustva je većinom izbrisala iz sjećanja, osim nekoliko putovanja s bolesnom bebom u Garda, Pisu i na Ibizu. "Živimo u društvu koje smatra da je plaćeni rad jedini vrijedan, dok se briga o djeci – posao u kojem ste zaista nezamjenjivi – tretira kao nešto što se od nas očekuje da podnosimo bez problema", ističe.

Iskustvo majčinstva i iznimno teškog djetinjstva Mabel rezultiralo je osjećajem napuštenosti i ljutnje prema partneru. "Dok se moj život svodio na preživljavanje, on je mogao nastaviti normalno, s dugim radnim danima, sastancima i poslovnim putovanjima. Njega su hvalili što se nosi, a mene su sudili za svaku odluku", objašnjava Tidy. Taj bijes i ogorčenost doveli su do kraja njihove veze, a Mabel je postala dijete samohrane majke.

Danas Rebecca ističe da iako više nije u vezi, trudila se zadržati korektne odnose s bivšim partnerom: "Prošlog mjeseca sjedili smo u kafiću dok je Mabel bila na satu plivanja. Chris se ponovno oženio i spomenuo dolazak svog trećeg djeteta prije Božića. Njegovo novorođenče također ima alergije, ali ovoga puta imali su pravu pomoć. Kontrast s Mabelinim ranim godinama bio je ogroman."

Rebecca priznaje da nije spremna za novu vezu, još uvijek je istraumatizirana iskustvima s djetetovim zdravljem i godinama neizvjesnosti. "Sada sam iznimno oprezna. Kad upoznam muškarce koji već imaju djecu, pažljivo slušam kako govore o majci njihove djece. Njihova suosjećajnost ili njezin nedostatak, govori mi sve. Vjerojatno previše sudim, ali to dolazi iz iskustva. Žene često ostaju same i moraju sve nositi, dok muškarac život nastavlja lagano negdje drugdje."

