Snježni kaos u susjedstvu: Kamioni zatrpani, ceste blokirane, izdana upozorenja

Snijeg koji je tijekom noći na utorak prekrio veći dio Bosne i Hercegovine stvorio je velike probleme u prometu, posebice u središnjim i istočnim krajevima zemlje, upozorava bosanskohercegovački Auto-moto klub (BIHAMK).

Glavni problemi odnose se na teretni promet, dok su kritične točke planinski prijevoji, zbog čega se kamionima preporučuje uporaba lanaca.

Promet teretnim vozilima u potpunosti je zabranjen na planinskim prijevojima preko planine Romanije, između Sarajeva i Rogatice te Vlasenice i Han Pijeska.

Situacija od Sarajeva prema istočnoj Bosni, odnosno Foči, izrazito je otežana jer je magistralna cesta na tom pravcu ranije bila zatvorena zbog oštećenja mosta, a nove snježne padaline dodatno su blokirale makadamske zaobilazne puteve.

Putnici koji se kreću tim pravcem mogu koristiti jedino obilazak cestom preko Goražda. Na planinskom prijevoju Makljen, između Prozora i Gornjeg Vakufa/Uskoplja, teretna vozila obavezna su posjedovati lance. Uz to, na snazi je upozorenje zbog jakog vjetra koji stvara snježne nanose na cesti između Kupresa i Šuice.

Dodatni problem stvorilo je prevrtanje plinske cisterne na magistralnoj cesti od Bugojna prema Kupresu na prijevoju Koprivnica, zbog čega se promet odvija usporeno, jednim prometnim trakom.

A Srbija?

Slična situacija vlada i u Srbiji, gdje snijeg pada već satima, stvarajući kaos na cestama. Promet je otežan na mnogim dionicama zbog snijega, smanjene vidljivosti, ali i drveća koje je palo i blokiralo ceste. Na pojedinim dijelovima došlo je i do prometnih nesreća, dok su vučne službe zaglavljene zbog gustog snijega.

Tijekom noći palo je oko 20 centimetara snijega u područjima Čajetine, Užica i Bajine Bašte.

Sve raspoložive ekipe su na terenu i rade na čišćenju cesta prema prioritetima. Vozačima se savjetuje maksimalna pažnja, prilagodba brzine i obavezna zimska oprema.

