Meteorolog prognozirao vrijeme u Hrvatskoj do kraja tjedna: Slijedi kratka epizoda...

Još jedna ciklona koja je donijela naoblačenje i kišu, razmjerno brzo odmiče dalje od naših krajeva na istok i bit ćemo na njenoj stražnjoj strani. Pritom će biti i razmjerno vjetrovito uz vjetara sa sjevera.

Ujutro smanjenje naoblake na sjevernom Jadranu, dok će drugdje još biti dosta zaostalih oblaka, uglavnom na jugu i kojeg pljuska, a u gorju susnježice. No, oborine sve slabije, zatim i prestaju. Bit će hladno, osobito uz slab do umjeren sjeverni vjetar, na Jadranu umjerenu bura pa tramontanu, jaku na području Dalmacije, na otocima čak i s olujnim udarima.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj djelomično razvedravanje, ali uz razvoj oblaka nije isključena mogućnost kakvog lokalnog, samo kraćeg pljuska. Temperatura malo viša, dakle, malo manje hladno, većinom između 8 i 10 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu postupno smanjenje naoblake sa zapada, gdje prolazno može još biti koje kapi kiše. Temperatura između 6 i 8 °C, no puhat će ovdje uglavnom umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar pa će se činiti i hladnije.

U Dalmaciji postupno razvedravanje, osobito na sjevernom dijelu. I dalje vjetrovito uz tramontanu, posebice na otocima, ali navečer slabljenje vjetra. Temperatura od 10 do 14 °C.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, a barem djelomice bit će i u Gorskom kotaru i Lici, tek uz malu mogućnost za koji pljusak. bura pod Velebitom, a sjeverozapadnjak na otvorenome moru slabe. Bit će oko 11-12 °C, u gorju između 6 i 8 °C.

Prognoza vremena do kraja tjedna

Nakon razvedravanje, u srijedu vrlo hladno jutro uz ponegdje izraženije minuse, mraz i poledicu. No, danju uz sunce ugodnije. Slijedi zatim kratka epizoda južine i porast temperature, potkraj četvrtka uz čestu kišu, koja će u noći na petak uz okretanje vjetra na sjeverac i zahladnjenje prelaziti u susnježicu i snijeg. No, oborine ubrzo sve slabije i prestaju tijekom petka. Vikend donosi znatno više sunčanog i suhog vremena, ali nakon opet izraženih jutarnjih minusa, posebice u subotu.

DO KRAJA TJEDNA NA MORU

Na Jadranu opet kreće jugo već u sunčanu srijedu, ali tek krajem dana nešto oblaka stiže na Kvarner. Jače naoblačenje s kišom i lokalno obilnijim pljuskovima u drugom dijelu četvrtka zahvaća cijelu obalu. U petak će te iste tmurne oblake postupno rastjerati jaka bura, a onda će uslijediti sunčaniji i mirniji, no razmjerno hladan vikend.