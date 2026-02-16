DHMZ izdao upozorenja za dijelove Hrvatske: Kiša, pljuskovi s grmljavinom, a moguć je i snijeg

Ponovno nas očekuje promjena vremena, najavili su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Sa zapada postupno naoblačenje, osobito navečer mjestimice kiša, u unutrašnjosti i susnježica, uglavnom u gorju i snijeg. Na Jadranu su vjerojatni i pljuskovi, lokalno i obilni te praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, u gorju i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, potkraj dana na otocima u okretanju na zapadnjak i sjeverozapadnjak, prolazno moguće i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka od 3 do 8, u Primorskoj Hrvatskoj između 9 i 13 °C.

Foto: DHMZ

U utorak nas očekuje postupno smanjenje naoblake, dok će prijepodneva mjestimice padati kiša. U unutrašnjosti se očekuje susnježica, a u gorju je moguć i snijeg. Poslijepodne je u kopnenim krajevima moguć i poneki pljusak, posebno u Gorskoj Hrvatskoj.

Foto: DHMZ

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjeren do jak sjeverozapadnjak, lokalno s olujnim udarima, uglavnom na sjevernom dijelu i bura.

Izdana upozorenja

Za dio Hrvatske DHMZ je izdao upozorenje zbog opasnog vremena u utorak. Narančasti meteoalarm oglašen je za sjevernu, srednju i južnu Dalmaciju. Žuti meteoalarm na snazi je za Riječku, Splitsku i Kninsku regiju, kao i za Kvarner te Kvarnerić.

Foto: DHMZ

U srijedu se očekuje smirivanje vremena pa na snazi nije niti jedno upozorenje. Srijeda će tako u unutrašnjosti biti djelomice sunčana i većinom suha, dok će na Jadranu prevladavati sunčano. Vjetar će biti u kopnenim krajevima slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni.

U četvrtak se ponovno očekuje kiša, posebice na Jadranu gdje će biti obilniji pljuskovi s grmljavinom, posebice u noći na petak. U unutrašnjosti će vjerojatno u petak kiša prelaziti u susnježicu i snijeg, najprije u gorju. Zapuhat će umjeren južni i jugoistočni, u gorju i jak, a u petak okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni.

Na Jadranu će umjereno jugo i jugozapadnjak u četvrtak jačati na olujno, u petak će potom zapuhati jaka bura s olujnim udarima. Uz južinu će četvrtak biti osjetno topliji, a u petak će temperatura zraka postupno padati.