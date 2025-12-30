Očevi su iscrpljeni s razlogom: Iza ovih simptoma krije se puno dublji, medicinski uzrok

Iscrpljenost, manjak motivacije i razdražljivost stanja su koja mnogi očevi pripisuju dugim radnim danima, nedostatku sna i općenitom stresu od roditeljstva.

Međutim, novo veliko istraživanje otkriva kako bi se iza ovih simptoma mogao skrivati puno dublji, medicinski uzrok koji se prečesto zanemaruje: niska razina testosterona, piše New York Post.

Razlozi iscrpljenosti većine očeva

U modernom društvu, uloga oca postala je složenija no ikad, a s njom raste i pritisak. Prema anketi provedenoj na tisuću američkih očeva starijih od 30 godina, mnogi se osjećaju potpuno iscrpljeno od svakodnevnih aktivnosti. Čak 54 posto njih navodi kućanske poslove kao izvor iscrpljenosti, dok se njih 50 posto osjeća isto zbog posla i tjelovježbe. Samo roditeljstvo kao uzrok umora navodi 36 posto ispitanika.

Rezultati, dobiveni u istraživanju koje je naručila tvrtka Hims, pokazuju da se očevi redovito suočavaju sa stresom (54 posto) i kroničnim umorom (49 posto), dok mnogi prijavljuju i nisku motivaciju (42 posto) te simptome depresije (36 posto). Iako se ti osjećaji često smatraju normalnim dijelom života, čak 92 posto muškaraca prepoznaje izravnu vezu između onoga što proživljavaju i svog hormonalnog zdravlja.

Problem leži u tome što se simptomi niskog testosterona često krivo tumače. Dok većina muškaraca zna da niska razina ovog hormona može uzrokovati umor (88 posto) ili smanjeni libido (96 posto), manje su svjesni njegovog utjecaja na emocionalno stanje. Simptomi koji najviše pogađaju obiteljski život, poput smanjenog strpljenja, stresa i manjka motivacije, najmanje se povezuju s hormonima.

Istraživanje je obuhvatilo podjednak broj očeva kojima je dijagnosticiran nizak testosteron i onih kojima nije, a razlike su drastične. Očevi s dijagnozom puno češće se bore s dnevnim umorom (65 posto u odnosu na 33 posto), niskom motivacijom (58 posto naspram 26 posto) i depresijom (50 posto naspram 22 posto). Nažalost, potraga za pomoći često je otežana društvenom stigmom. Među onima s dijagnozom, čak 64 posto reklo je da su drugi odbacivali njihove simptome, govoreći im da "prebole to" (55 posto) ili da su "jednostavno slabi" (41 posto).

Zdravlje kao temelj moderne muškosti

"Moramo smanjiti jaz u znanju o niskom testosteronu i simptomima koje muškarci doživljavaju. Testosteron ne utječe samo na mišiće ili libido. On igra ogromnu ulogu u motivaciji, fokusu, strpljenju i općem raspoloženju. To su stvari koje drastično utječu na to koliko muškarci mogu biti prisutni i angažirani sa svojim voljenima", izjavio je dr. Pete Stahl, voditelj odjela za muško zdravlje u Himsu.

Ovi uvidi postaju još važniji kada se pogledaju kroz prizmu onoga što očevi danas smatraju zdravom muškošću. Na pitanje što za njih znači "zdrava muškost", većina je na prvo mjesto stavila ulogu dobrog oca (64 posto) i dobrog partnera (59 posto). Održavanje dobrog mentalnog zdravlja (56 posto) i emocionalna zrelost (53 posto) također su visoko na ljestvici, daleko ispred tradicionalnih oznaka poput fizičke snage (37 posto).

Pokazalo se da liječenje ima značajan učinak. Gotovo tri četvrtine (74 posto) očeva na terapiji izjavilo je da im je zdrava razina hormona pomogla da budu strpljiviji i angažiraniji s djecom i partnericama.

