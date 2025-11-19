Objavom o majkama koje ostaju kod kuće s djecom izazvao val kritika: 'Želim reći da lažu'

Rasprava o ulozi roditelja koji ostaju kod kuće ponovno je izazvala burne reakcije na društvenim mrežama. Dok mnoge majke ističu da je briga o djeci i kućanstvu zahtjevan i iscrpljujući posao, dio muškaraca – ali i poneke žene – tvrde suprotno, nazivajući ih "lijenima" i "lažljivicama" koje, kako kažu, pretjeruju s tvrdnjama o težini svakodnevnih obaveza.

"Svim ovim majkama koje ostaju kod kuće želim reći da imam osjećaj da lažu", izjavio je Cass, otac koji radi od kuće i brine o novorođenčetu, u viralnoj snimci koja je izazvala val kritika, piše New York Post.

Muškarci smatraju brigu za djecu lakim poslom

"Ja ostajem kod kuće i brinem o kćeri. Dok se brinem o svojoj jednogodišnjakinji, mogu joj pripremiti tri obroka dnevno, presvući je na vrijeme, staviti je na spavanje, igrati se s njom, raditi umjetničke aktivnosti", nastavio je Cass iz Colorado Springsa i dodao: "I još uvijek mogu osigurati da je stan čist — mogu sve počistiti dok je gledam, prije podneva ili najkasnije do 13 sati."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Kad točno postaje teško biti mama koja ostaje kod kuće?", upitao je i izazvao zgražanje brojnih majki diljem svijeta koje se svakodnevno bore s iscrpljenošću i pritiskom.

Za mnoge žene, stres, umor i osjećaj izoliranosti zbog stalne brige o kućanstvu i djeci — kuhanja, čišćenja, organiziranja, odgoja i brojnih drugih obaveza — predstavljaju ogromno opterećenje. Prema aktualnim istraživanjima, čak 62 posto roditelja koji se osjećaju "potrošenima" tvrdi da im partneri ne pružaju dovoljno podrške.

Nedostatak pomoći i priznanja za obavljeni posao može dovesti do osjećaja usamljenosti i frustracije pa čak i do povremenog zamjeranja vlastitoj djeci.

Strahuje od dana koje mora provesti sama s djecom

Alicia Murray, majka dvoje male djece iz New Yorka, nedavno je priznala da strahuje od dana koje mora provesti sama s djecom u kući. "Toliko sam umorna da ni drijemež, dobar san ni kava više ne pomažu", rekla je.

Foto: Shutterstock

Muškarci misle da žene glume žrtve

Unatoč tome, rad majki koje ostaju kod kuće i dalje se sustavno podcjenjuje, iako međunarodni podaci pokazuju da bi obujam kućanskih i organizacijskih poslova koje obavljaju mjesečno vrijedio oko 4700 dolara (4056 eura) u New Yorku te približno 4600 dolara (3970 eura) u Los Angelesu kada bi se te aktivnosti vrednovale kao plaćen rad.

No, kritičari na društvenim mrežama, uključujući i očeve koji tvrde da su i sami godinama bili "tate koje ostaju kod kuće" — i dalje smatraju da njihove dužnosti nisu nimalo teške.

"Biti mama koja ostaje kod kuće najlakši je posao na svijetu", napisala je jedna žena, dok je drugi korisnik dodao: "Nije teško, one same to čine težim."

"Pet godina bio sam otac koji ostaje kod kuće s troje djece. Bio je to najlakši posao koji sam ikad radio. Kuhanje, čišćenje, pranje rublja, mijenjanje posteljine svaki tjedan, izleti u prirodu, odlazak na plažu, igre kredom na pločniku, pelene, glazba kad god poželim — bilo je kao da sam svaki dan na godišnjem odmoru", komentirao se jedan muškarac.

Čak su i neke majke stale na stranu kritičara, ostavljajući komentare poput: "Iskreno, teško je samo ako ne želiš biti mama koja ostaje kod kuće."

Ohrabreni takvim komentarima, kritičari su nastavili s napadima. "Nije teško. Samo vole glumiti žrtve", napisao je jedan korisnik.

"Lako je, ali nitko ne želi priznati da je lako jer se onda osjećaju kao da rade manje", dodao je drugi.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: KBC Zagreb uvršten u europsku mrežu dječje onkologije: 'Želja nam je da naši mali pacijenti postanu roditelji'