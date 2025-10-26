Očevi se još uvijek boje tražiti roditeljski dopust: 'Cijenu plaćaju obitelji'

Anketa provedena na 5000 zaposlenih očeva pokazuje da iako čak 75 posto zaposlenih očeva želi ravnopravno sudjelovati u brizi za djecu, mnogi i dalje osjećaju nelagodu kada trebaju zatražiti slobodne dane – pokazuje novo istraživanje koje ukazuje na postojanje snažne stigme oko očinskog dopusta.

Iako se društvene norme polako mijenjaju, radno okruženje često zaostaje, namećući tradicionalne uloge koje otežavaju postizanje stvarne ravnopravnosti. Ovo ne utječe samo na očeve, već i na majke koje i dalje nose veći teret brige o djeci, kao i na samu djecu koja gube dragocjeno vrijeme s oba roditelja, piše Mirror.

Pitanja koja obeshrabruju

Iako dvije trećine očeva smatra da bi im poslodavci odobrili veću fleksibilnost kada bi imali hrabrosti tražiti je, vjeruju da bi prvo morali proći kroz neugodno ispitivanje. Prilikom traženja slobodnog vremena za brigu o djeci, jedan od pet očeva suočio se s pitanjima poput "a gdje ti je supruga/partnerica?", dok su drugi morali objašnjavati hitnost svog zahtjeva ili tražiti alternativna rješenja za čuvanje djece.

Osim ovakvih pitanja, kao prepreke ravnopravnom roditeljstvu ističu se i osjećaj krivnje zbog prebacivanja posla kolegama (24 posto) te strah da će ih šefovi manje cijeniti (22 posto).

Pritisak tradicionalnih uloga i dalje prisutan

Za čak 69 posto očeva, pritisak da budu glavni hranitelj obitelji i dalje je snažno prisutan. Istovremeno, 20 posto njih navodi kako u radnom okruženju još uvijek vlada percepcija da se od njihovih partnerica očekuje preuzimanje svih obveza vezanih za brigu o djeci.

Studiju je naručila organizacija Working Families u suradnji s Wates Group, a podržale su je i inicijative Parenting Out Loud i Dad Shift. Jane van Zyl, izvršna direktorica Working Families, izjavila je: "Iako sve više očeva otvoreno govori o svojim potrebama, još je dug put pred nama da bismo došli do željenog cilja."

Nikunj Upadhyay, direktor ljudskih resursa u Wates Group, dodao je: "Ovo istraživanje potvrđuje da stigma i nervoza i dalje postoje kod zaposlenih očeva, pri čemu se mnogi osjećaju osuđivano jer daju prednost obitelji. Ipak, naše iskustvo pokazuje da je utjecaj ogroman kada organizacije naprave iskorak, nudeći poboljšani i fleksibilni očinski dopust te kulturu podrške."

Foto: Pexels

Karijera ispred obitelji

Istraživanje je otkrilo da 35 posto očeva nije iskoristilo onoliko očinskog dopusta koliko su željeli nakon rođenja djeteta, a zabrinjavajućih 6 posto nije iskoristilo niti jedan dan.

Čak 13 posto ne bi se osjećalo ugodno iskoristiti puni dopust u slučaju rođenja još jednog djeteta, strahujući od negativnog utjecaja na napredovanje u karijeri (32 posto) ili čak od toga da će biti zamijenjeni na radnom mjestu (22 posto).

Ovaj nedostatak fleksibilnosti ima stvarne posljedice na očeve i njihove obitelji – 25 posto njih propustilo je ključne događaje u životu svoje djece, a 21 posto se moralo osloniti na to da će njihove partnerice uzeti više slobodnog vremena ili čak promijeniti posao.

Anna Whitehouse, osnivačica platforme Mother Pukka i borkinja za roditeljsku ravnopravnost, istaknula je: "Roditelji, posebno žene, žele opcije, a ne život diktiran zastarjelim očekivanjima. Dok god ne budemo igrali po istim pravilima, žene će zaostajati u plaćama i napredovanju, a očevi će biti isključeni iz brige u kojoj žele sudjelovati."

Kako bi se prevladala postojeća stigma, 31 posto ispitanika vjeruje da bi poslodavci trebali promovirati jednake politike dopusta za sve roditelje, bez obzira na spol. Njih 28 posto smatra da bi se to moglo postići isticanjem pozitivnih primjera zaposlenih očeva na vodećim pozicijama. Uz poboljšane politike i roditeljska prava, trećina ispitanika vjeruje da je rješenje u poticanju otvorenijih razgovora o očinstvu na radnom mjestu.

Elliott Rae, osnivač inicijative Parenting Out Loud, zaključio je: "Očevi žele biti roditelji, ali radna okolina prečesto stvara osjećaj da su kažnjeni jer pokušavaju podijeliti teret. Na kraju cijenu plaćaju obitelji, kroz stres, narušene odnose i zdravstvene probleme. Jednakost nije samo u zakonima, već u stvaranju prostora u kojem oba roditelja mogu biti prisutna za svoju djecu bez straha ili srama."

