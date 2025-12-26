Kći Kim Kardashian zabrinula pratitelje: Svi pričaju o njenim zubima s dijamantima

North West (12), kći američke reality zvijezde Kim Kardashian (45) i repera Kanye Westa (48), nastavlja izazivati pažnju javnosti tek tjedan dana nakon što je dobila dopuštenje da otvori vlastiti Instagram profil.

Na fotografijama objavljenim dan nakon Božića, North pozira u privatnom avionu, odjevena u bijelu trenirku s grafičkim printom i masivne bijele čizme, dok joj duga kosa ledeno plave boje stvara upečatljiv zimski look.

Odvažan detalj koji su svi primijetili

Posebnu pažnju izazvali su njezini "grillz", navlake za zube optočene dijamantima, koje je ponosno pokazala na nekoliko fotografija. Minimalistički opis objave sastoji se samo od emotikona kapljice vode, naglašavajući "ledeni" i luksuzni dojam.

Reakcije obožavatelja i kritike

Komentari pratitelja varirali su od oduševljenja do zabrinutosti. Neki su pisali: "Divaaaa", "king North" i "coolest", dok su drugi izrazili zabrinutost zbog ranijih odluka Kim Kardashian u odgoju svoje kćeri, uključujući dermalne piercinge, lažne tetovaže i velike trepavice.

Iako je North još vrlo mlada, njezin odvažan stil i luksuzni detalji već sada postavljaju trendove među mladim generacijama, pokazujući kako su djeca slavnih često u središtu javnog interesa, već i prije punoljetnosti.

