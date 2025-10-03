Znanstvenici pobijaju kriva uvjerenja: Istraživanje pokazalo da brojni mitovi o trudnoći i dalje žive

Ako imate žgaravicu, vaše će se dijete roditi s puno kose (29 posto), a ljuta hrana potiče porod (21 posto) – to su samo neki od najraširenijih mitova u koje mnogi vjeruju tijekom trudnoće.

To je pokazalo novo istraživanje provedeno online od 29. srpnja do 6. kolovoza 2025. na 2000 roditelja i onih koji će to tek postati, uključujući 250 trudnica i 250 žena koje pokušavaju začeti.

Foto: Pexels

Mitovi u koje mnogi roditelji vjeruju

Rezultati su otkrili i druge zanimljive mitove u koje ljudi vjeruju, primjerice da životinje koje vidite u snovima otkrivaju spol djeteta ili da slušanjem hard rock glazbe fetusu nanosite štetu.

Jedna ispitanica je komentirala: "Kad sanjam o ribi, to znači da je netko u mojoj obitelji trudan", dok je druga dodala: "Ako razbijem ogledalo, moje dijete će imati problema s kožom." Među ostalim neobičnim vjerovanjima su i ona da trudnice ne smiju gledati stradalu divljač na cesti, da grmljavina može potaknuti porod te da će beba rođena na stranu biti genij.

Neka uvjerenja, poput onog da je trudnoća s djevojčicom lakša i da trudnice tada izgledaju ljepše, često zbunjuju buduće majke.

Prema istraživanju koje je Talker Research proveo za SneakPeek, test za rano otkrivanje spola, 69 posto ispitanih roditelja ili već jest ili planira saznati spol bebe prije rođenja.

Osim toga 64 posto roditelja pokušalo je pogoditi spol djeteta prije nego što su dobili potvrdu. Zanimljivo, točniji su bili očevi nego majke (70 posto naprema 63 posto). Od onih koji su imali preferenciju spola (43 posto), više ih je željelo imati dječaka nego djevojčicu (59 posto prema 41 posto). To može biti zato što ispitanici vjeruju da je danas teže odgajati djevojčicu (48 posto) nego dječaka (26 posto). Čak 16 posto roditelja pratilo je mjesečeve mijene u trenutku začeća, vjerujući da će to povećati šanse za željeni spol. Roditelji su češće tvrdili da osjećaju ili naslućuju spol djeteta (38 posto) nego da se oslanjaju na "simptome" trudnoće (31 posto) u procjeni, piše New York Post.

Foto: Pexels

Mitovi nisu znanstveno utemeljeni

Rezultati istraživanja pokazali su da većina uvriježenih vjerovanja o određivanju spola djeteta prema simptomima u trudnoći nije znanstveno potkrijepljena i rijetko se poklapa s stvarnim ishodima. Na primjer, iako se vjeruje da trudnice koje nose djevojčice češće žude za slatkim, istraživanje je otkrilo gotovo iste brojke kod obje skupine — 29 posto trudnica koje su nosile dječake i 28 posto onih koje su nosile djevojčice imale su pojačanu želju za slatkišima.

Slično tome, iako se snažna jutarnja mučnina tradicionalno povezuje s trudnoćom u kojoj se očekuje djevojčica, otprilike četvrtina svih ispitanih trudnica — bez obzira na spol djeteta — prijavila je umjerene do jake mučnine. Zanimljivo je i da je više majki koje su nosile djevojčice izjavilo da im je koža bila čista i sjajna, iako se tzv. "trudnički sjaj" češće pripisuje trudnoćama s dječacima (18 posto u odnosu na 17 posto). Isto vrijedi i za oblik trbuha — iako se vjeruje da trudnice koje nose niže očekuju dječaka, 14 posto majki dječaka i 12 posto majki djevojčica primijetilo je da im je trbuh bio nisko.

Što se tiče ubrzanog otkucaja srca fetusa, koji se često navodi kao "znak" da se nosi djevojčica (iznad 140 otkucaja u minuti), samo 10 posto trudnica koje su nosile djevojčice imalo je takva očitanja — što dodatno pokazuje koliko su ti mitovi nepouzdani.

"Trudnoća je puna neizvjesnosti i iščekivanja te je prirodno da tražimo znakove i odgovore u tom razdoblju. Zato 76 posto roditelja koji su ili će saznati spol ranije to čine prije 20. tjedna. To je jedna od informacija na koje se mogu osloniti, koja ih usrećuje, pomaže u pripremi za roditeljstvo i smanjuje anksioznost", rekla je Melissa Gonzales, predsjednica SneakPeek Women’s Health.

Za više od polovine roditelja i budućih roditelja, izbor imena (53 posto) te kupnja odjeće i igračaka (51 posto) bili su glavni razlozi zašto žele ranije saznati spol svoje bebe. Za druge je to bilo osobnije: gotovo trećina (32 posto) željela je podijeliti vijest s obitelji i prijateljima, 22 posto se željelo osjećati povezanije s djetetom, a 21 posto njih su htjeli biti sretniji.

Gotovo dvije trećine (65 posto) roditelja prvo bi priopćilo vijest roditeljima, zatim prijateljima (11 posto) i braći/sestri (9 posto). Ipak, 22 posto roditelja namjerava prirediti zabavu za otkrivanje spola uz veći broj članova obitelji i prijatelja, dok 17 posto planira manji, intimniji događaj. Iako ovakve zabave znaju izazvati podijeljena mišljenja, roditelji češće smatraju da su zabavne nego neugodne (47 posto prema 31 posto).

"Trudnice danas sve više žele biti informirane i aktivno uključene u trudnoću. Čak 36 posto koristi mobilne aplikacije za praćenje pokreta i sna, isto toliko ih izrađuje plan poroda, 19 posto koristi kućne testove, a 18 posto surađuje s primaljama", ističe dr. Dallas Reed, ginekolog i genetičar sa Sveučilišta Tufts te medicinski savjetnik za SneakPeek.

"Ipak, tek 4 posto ispitanih otkrilo je spol djeteta kod kuće pomoću DNK ili krvnog testa. Zahvaljujući napretku tehnologije, danas je moguće saznati spol već u šestom tjednu trudnoće, što je poseban trenutak koji roditeljima može pružiti osjećaj sigurnosti i pomaže u stvaranju emocionalne povezanosti s bebom", dodaje dr. Reed.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Najbolji učitelj na svijetu: 'Danas morate biti zabavljač, psiholog, geograf i kazališni glumac'