Komplikacija koju je imala Hailey Bieber vodeći je uzrok smrti majki diljem svijeta

Manekenka i osnivačica brenda Rhode Skin, Hailey Bieber, nedavno je u iskrenom intervjuu za časopis Vogue otkrila detalje svog "zastrašujućeg" porođaja i opasne komplikacije s kojom se suočila. Njezina priča o poslijeporođajnom krvarenju (postporođajnoj hemoragiji - PPH) nakon rođenja sina Jacka u kolovozu 2024. godine stavila je u fokus globalni zdravstveni problem koji godišnje pogađa oko 14 milijuna žena, a o kojem se i dalje nedovoljno govori. Bieber je svojim iskustvom potaknula važan razgovor o rizicima koji prate porođaj i nužnosti pravovremene medicinske intervencije.

Zastrašujuće iskustvo nakon 18 sati trudova

Iako se mjesecima pripremala za porođaj kroz vježbe disanja, jogu i terapiju zdjeličnog dna, iskustvo Hailey Bieber bilo je daleko od idealnog. Nakon što joj je u 39. tjednu trudnoće počela curiti plodna voda, porođaj je morao biti induciran. Uslijedilo je 18 sati trudova bez epiduralne anestezije, no prava drama započela je tek nakon što je na svijet stigao sin Jack. Liječnici su se suočili s obilnim krvarenjem koje nisu mogli zaustaviti.

"Bilo je pomalo zastrašujuće", priznala je Bieber. "Imam bezgranično povjerenje u svoju liječnicu i znala sam da mi neće dopustiti da mi se išta dogodi. Ali krvarila sam jako, jako loše, a ljudi umiru od toga, i ta vam misao prođe kroz glavu."

Dok se medicinski tim borio da stabilizira njezino stanje, novorođenče je odvedeno na sigurno, a Bieber je prolazila kroz sate neizvjesnosti. Spas je stigao u obliku inovativnog medicinskog uređaja koji je napokon zaustavio krvarenje. "Samo sam željela držati svoju bebu. Željela sam biti s njom", prisjetila se tih napetih trenutaka.

Što je postporođajna hemoragija i zašto je opasna?

Postporođajna hemoragija definira se kao gubitak više od 500 mililitara krvi nakon vaginalnog porođaja ili više od 1000 mililitara nakon carskog reza. Ovo stanje je vodeći uzrok smrti majki diljem svijeta, odgovorno za približno 70.000 smrtnih slučajeva godišnje. Učestalost PPH-a je u porastu, skočivši s 2,7 posto porođaja u 2000. godini na 4,3 posto u 2019. godini. Opasnost leži u brzini kojom se stanje može pogoršati.

"Cjelokupni volumen krvi majke može proći kroz maternicu u samo osam do jedanaest minuta, stoga teško krvarenje može eskalirati iznimno brzo", objasnila je za The Post dr. Kameelah Phillips, ginekologinja iz New Yorka. Zbog toga je ključno rano prepoznavanje simptoma, kao što su nekontrolirano krvarenje, veliki krvni ugrušci ili nagli pad krvnog tlaka.

Četiri glavna uzroka krvarenja

Medicinski stručnjaci koriste mnemotehniku "četiri T" kako bi klasificirali glavne uzroke PPH-a: tonus, trauma, tkivo i trombin.

Najčešći uzrok, koji čini oko 70 posto slučajeva, je tonus, odnosno atonija maternice. To se događa kada se mišići maternice nakon porođaja ne stegnu dovoljno snažno da bi zatvorili krvne žile koje su opskrbljivale posteljicu.

Trauma porođajnog kanala, poput razderotina ili puknuća maternice, odgovorna je za 15 do 20 posto slučajeva. U ovu kategoriju spada i distocija ramena, rijetka, ali hitna situacija u kojoj se nakon izlaska glave djetetova ramena zaglave iza stidne kosti majke, što zahtijeva snažne manevre koji mogu uzrokovati ozljede i krvarenje.

Treći uzrok je zaostalo tkivo, poput dijelova posteljice, koje sprječava pravilno stezanje maternice i uzrokuje oko deset posto slučajeva PPH-a.

Najrjeđi uzrok je trombin, odnosno poremećaji zgrušavanja krvi.

Moderne metode liječenja i JADA sustav

Liječenje PPH-a usmjereno je na hitno zaustavljanje krvarenja. Standardne metode uključuju masažu maternice, primjenu lijekova za poticanje kontrakcija, korištenje balonskih tamponada za stvaranje pritiska unutar maternice te, u težim slučajevima, transfuziju krvi ili kirurške zahvate. U krajnjoj nuždi, ako ništa drugo ne uspije, radi se histerektomija, odnosno uklanjanje maternice.

Jedan od alata koji je posljednjih godina donio revoluciju u liječenju jest JADA sustav, odobren od strane američke Agencije za hranu i lijekove (FDA) 2020. godine. Upravo je taj uređaj pomogao Hailey Bieber. "JADA sustav koristi blagi vakuum kako bi potaknuo maternicu da se prirodno stegne kao što bi i trebala nakon porođaja", objašnjava dr. Phillips. Kliničke studije pokazale su iznimnu učinkovitost – vremenski rok za kontrolu krvarenja iznosio je samo tri minute, s uspješnošću liječenja od oko 94 posto.

Iskustvo Hailey Bieber snažan je podsjetnik da je porođaj nepredvidiv i da čak i najzdravije trudnoće mogu imati neočekivane komplikacije. Njezina hrabrost da podijeli svoju priču pomaže u razbijanju tabua i potiče svijest o postporođajnoj hemoragiji, naglašavajući važnost brze dijagnostike i modernih metoda liječenja koje spašavaju živote majki.

