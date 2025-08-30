Mama otkrila trik kako da mališani pospreme sobu u pet minuta: 'Spasila sam se'

Mary, majka troje djece i učiteljica iz Velike Britanije, otkrila je kako joj je vlastita metoda više puta pomogla održati red u domu, osobito tijekom školskih praznika, kada se nered gomila brže nego inače.

Rješenje koje koristi temelji se na pedagoškim principima i vlastitom iskustvu iz učionice, a uspješno ga primjenjuje i u obiteljskom okruženju, piše The Sun.

Mary je na TikToku objavila video u kojem detaljno objašnjava kako koristi sustav nagrađivanja kako bi potaknula djecu na suradnju pri pospremanju i to bez negodovanja, pritiska ili sukoba.

"Djevojčice su sinoć imale pidžama party pa su imale gošće i sad imamo ovo stanje. Nije najgore što sam vidjela, ali svejedno, moraju to srediti, i to brzo, bez rasprave", rekla je i pokazala neurednu sobu.

Učinkovita metoda pospremanja sobe

Mary kaže da ključ leži u malim nagradama, ali pritom nije nužno trošiti novac. "Pripremila sam pet nagrada. To mogu biti sitnice koje već imate kod kuće – bomboni, bon za izbjegavanje kućanskih poslova na jedan dan ili primjerice jedan sat potpune kontrole nad daljinskim upravljačem – što je u mojoj kući zlata vrijedno", objasnila je.

Svaka nagrada povezana je s jednim predmetom u sobi koji treba pospremiti. No djeca ne znaju koji je predmet vezan uz koju nagradu. U tome je čar.

"Na primjer, pospremljena limenka čipsa, knjige u kutu ili Barbie vozilo donose prve tri nagrade – slatkiše. Bon za izbjegavanje kućanskih poslova ide onome tko je pospremio prozorsku dasku, a sat vremena korištenja daljinskog upravljača pripao je prvom djetetu koje se dobrovoljno javilo da usisa", ispričala je Mary.

Prije početka pospremanja Mary postavi štopericu na pet minuta, a djeca imaju zadatak pospremiti što više mogu u zadanom vremenu. Nakon toga, otkriva im tko je što osvojio, prema tome što su pospremili.

"Jednostavan i spasonosan trik koji uvijek upali! Djeca sama pospreme sobu u nekoliko minuta!", napisala je Mary u opisu videa.

Njezin trik vrlo je brzo postao viralan, a mnogi roditelji u komentarima izrazili su oduševljenje.

"Isprobala sam ovo jutros i stvarno je uspjelo, hvala ti", napisala je jedna majka, a druga je dodala: "Definitivno ću ovo pokušati sa svojim curicama."

"Genijalno! Pokušat ću ovo večeras u dnevnom boravku!", "Tako mi je drago da sam naišla na tvoj profil, imaš pregršt korisnih ideja!", glasili su ostali komentari.

