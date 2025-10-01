Generacija Z ne želi imati djecu: Oni pišu nova pravila, a neke stvari cijene više od roditeljstva

Prema analizi objavljenoj na Fox Newsu, analitičarka za obiteljsku politiku iz zaklade Heritage Foundation, Emma Waters, objašnjava pad stope nataliteta u Americi i razloge koji stoje iza te zabrinjavajuće statistike.

Roditeljstvo je desetljećima bilo sastavni dio američkog sna – simbol stabilnosti, ostvarenja i ulaganja u budućnost sljedeće generacije. No sve veći broj pripadnika Generacije Z više ne dijeli taj ideal.

Mladi danas ne žele imati djecu

Tijekom nedavne obiteljske večere, troje mladih u dvadesetim godinama otvoreno je razgovaralo o mogućnosti da nikada ne postanu roditelji, navodeći razloge koji su duboko ukorijenjeni u današnjoj ekonomskoj i društvenoj stvarnosti. Iako je to mnogim roditeljima teško čuti, poruka nove generacije je jasna: "Ne želim djecu" – stav koji sve više otkriva promjenu u prioritetima i percepciji budućnosti u suvremenoj Americi.

Podizanje djece postalo je brutalno skupo. Ministarstvo poljoprivrede SAD-a procjenjuje da trošak podizanja djeteta do 18. godine sada premašuje 300.000 dolara (oko 255.000 eura) – i to bez troškova fakulteta, koji lako mogu dodati još šesteroznamenkasti iznos. Istovremeno, prosječna cijena kuće popela se iznad 411.000 dolara (oko 349.000 eura), čineći san o vlasništvu nad nekretninom – tradicionalnom temelju za osnivanje obitelji – nedostižnim za mnoge.

Kada se tome dodaju studentski dugovi koji u prosjeku iznose 37.000 dolara (31.000 eura) po osobi, rastući troškovi vrtića i nesigurno tržište rada ispunjeno honorarnim i ugovornim poslovima, nije iznenađujuće da se Generacija Z osjeća kao da si roditeljstvo jednostavno ne može priuštiti.

Generacija koja redefinira sreću

Za prethodne generacije, obitelj i uspon na korporativnoj ljestvici bili su vrhunski pokazatelji uspjeha. Generacija Z piše nova pravila. Mnogi od njih cijene osobnu slobodu, razvoj karijere i putovanja više od tradicionalnih životnih prekretnica poput braka i djece. Sreća više ne mora značiti supružnika i dvoje djece u predgrađu – ona može značiti financijsku neovisnost, smislen posao ili čak online zajednice.

Zatim, tu je i mentalno zdravlje. Ova generacija prijavljuje najviše razine anksioznosti i depresije od bilo koje druge dobne skupine. Za neke je već sama briga o vlastitom mentalnom blagostanju dovoljan izazov, a kamoli preuzimanje odgovornosti za odgoj djece.

Generacija Z je također prva generacija koja je odrasla uz stalnu svijest o klimatskim promjenama. Ankete pokazuju da gotovo 40 posto njih navodi zabrinutost za okoliš kao razlog za odgađanje ili potpuno izbjegavanje roditeljstva. Ako se tome dodaju i stalni naslovi o inflaciji, ratovima i pandemijama, mnogi smatraju da je budućnost previše nestabilna da bi odgovorno donijeli dijete na svijet.

Za žene je ta računica još oštrija. Unatoč desetljećima napretka, žene i dalje snose veći dio odgovornosti za brigu o djeci. Mnoge pripadnice Generacije Z jednostavno ne vide majčinstvo kao kompatibilno sa svojim karijernim ambicijama ili stilom života koji žele. Uz više prilika nego ikad prije za žene u korporativnom svijetu i poduzetništvu, neke nisu spremne platiti cijenu – u vremenu, novcu i slobodi – koju roditeljstvo nosi.

Veći problem za budućnost

Godine 1960. prosječna žena imala je troje djece, dok danas taj broj iznosi tek jedno dijete, što je znatno ispod razine potrebne za prirodnu obnovu stanovništva. Ako se ovaj trend nastavi, društvo bi se moglo suočiti s ozbiljnim posljedicama, uključujući smanjenje porezne osnovice, manjak radne snage koja podržava sustav socijalnog osiguranja te ubrzano starenje populacije koje dodatno opterećuje javne resurse i infrastrukturu.

Ovo nije samo životni izbor Generacije Z – to je nadolazeća demografska kriza za cijelu zemlju, a ujedno i problem za roditelje iz Generacije X koji se nadaju da će im djeca podariti unuke.

"Podizanje obitelji nikada nije bilo skuplje ni neizvjesnije, ali ako želite sačuvati vitalnost nacije, morate obiteljski život ponovno učiniti pristupačnijim i privlačnijim – kroz niže troškove stanovanja, borbu protiv inflacije i rješavanje vrtoglavih cijena skrbi za djecu. Ako Generacija Z odustane od roditeljstva, osobni izbor milijuna ljudi mogao bi oblikovati sudbinu nacije", rekao je Ted Jenkin, suosnivač i glavni izvršni direktor tvrtke oXYGen Financial.

