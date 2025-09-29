Najbolji učitelj na svijetu o generaciji Alfa: 'Ne vole nepravdu, svijet je postao nemilosrdan'

Profesor geografije Dejan Nemčić dobitnik je brojnih priznanja, uključujući i nagradu za najboljeg učitelja. Ovaj humanitarac slobodno vrijeme i praznike koristi u najbolje moguće svrhe, pomaže i podučava djecu i van Hrvatske kako bi im pomogao da ostvare bolju budućnost, da na sat dolaze s osmijehom, a ne da nastavu gledaju kao obvezu.

Nagrađivani profesor gostovao je u emisiji MagNet, koju možete pogledati na platformi Voyo, u kojoj je ispričao koliko je danas teško raditi s djecom, kakvi su učenici kritičari, kakva je nova generacija Alfa i kako se roditelji mogu boriti protiv dječje ovisnosti o mobitelima i o tehnologiji.

Danas učenici brzo postaju nemirni

Dejana Nemčića tretiraju kao zvijezdu, a otkrio je doživljavaju li ga kao Brada Pitta školstva ili Indiana Jonesa geografije.

"Sasvim normalno se osjećam, učitelj sam geografije što sam uvijek želio biti, ne osjećam se ni kao zvijezda, iako često doživim da su moji učenici jako ponosni kad me vide u medijima", rekao je.

Kako su učenici najzahtjevnija i najkritičnija publika, a svatko tko je ikada predavao zna da to nije samo izreka, profesor geografije je podijelio kako se sam nosi s time te koliko je važna uloga učitelja.

"Ono što često volimo reći da su oni najbolji psiholozi, oni najbolje znaju prepoznati nekakve emocije, kad je učitelj loše ili kada je dobro, ali znaju biti vrlo kritični. Ono što sam primijetio zadnjih generacija je da ne vole nepravdu, svijet je postao nemilosrdan i učenici moraju biti svjesni i boriti se u tom ringu tako da mi učitelji imamo veliku ulogu da im nekako stvorimo to samopouzdanje, da im budemo vjetar u leđa i tu vidim ulogu učitelja, ne samo da mu prenesemo znanje. Danas nam je znanje doslovno na jednu sekundu, na mobitelu možemo vidjeti koji je glavni grad Brazila. Ono čime nas često plaše da će umjetna inteligencija zamijeniti učitelja - neće nikad jer učitelj ima emociju", objasnio je Nemčić.

"Kad se vratim 15 godina unazad kad sam radio kao učitelj, to nisu ista djeca kao ova danas. Ne možete doći odraditi sat 45 minuta. Nama bi učitelji pustili film i mi smo ga gledali 45 minuta, danas pustiš 3-4 minute i djeca su nemirna. Navikli su na društvene mreže gdje je sve nešto kratko i interesantno - oni stalno traže nekakav adrenalin u nastavi - podražaj da bi im nešto bilo zanimljivo'', priča ovaj nagrađivani učitelj geografije.

Osim toga, Dejan Nemčić je govorio o tome koliko je danas važno da se roditelji znaju boriti protiv dječje ovisnosti o mobitelima i o tehnologiji, što bi promijenio u školstvu te daje li jedinice učenicima, a sve možete pogledati u videu.

