Gen Z mijenja sva pravila, pa i ona o braku: 'Sudbonosno da' sve se češće izbjegava

Nekada smatran neizbježnim korakom u odrasloj dobi, brak danas prolazi kroz duboku transformaciju. Za milenijalce i generaciju Z, "sudbonosno da" više nije društvena obveza ili ekonomska nužnost, već svjestan izbor. Mladi parovi sve češće odgađaju vjenčanje ili ga u potpunosti zaobilaze, preispitujući relevantnost ove drevne institucije u modernom svijetu. Istina je da se na brak sve više gleda kao na nešto u što se može ući i izaći – bez obzira jeste li već u njemu ili ne. A čini se da je danas izbor za mlade uglavnom: ne ulaziti.

Statistike ne lažu: Brak više nije prioritet

Prosječna dob u kojoj se odrasli vjenčavaju u Sjedinjenim Američkim Državama značajno je porasla od 1950-ih, dok su stope sklapanja brakova općenito u padu. U međuvremenu, istraživanje koje je proveo Pew Research Center pokazalo je da 2021. godine rekordnih 25 posto 40-godišnjaka nikada nije bilo u braku, što je ogroman porast u odnosu na samo 6 posto iz 1980. godine. Ovi podaci sugeriraju da sve veći broj mladih u 20-ima i 30-ima odgađa ili u potpunosti odustaje od braka.

"Došli smo do razdoblja u društvu kada vjenčanje više nije presudan korak u odrastanju, već aktivan izbor koji ne mora svatko donijeti da bi preživio ili napredovao. I, kao nekome tko još uvijek duboko cijeni brak – iako na realniji i istraženiji način nego prije – ova se promjena čini nevjerojatno uzbudljivom. Jer biti okružen supružnicima koji žele biti u braku, umjesto parovima koji osjećaju da moraju biti, ima potencijal transformirati način na koji svi razmišljamo o toj instituciji", piše za Cosmopolitan Allison Raskin.

Strah od razvoda i financijska nesigurnost

Jedan od glavnih razloga zašto se mlađe generacije čine manje sklonima braku jest strah od razvoda. Generacija boomera ima najvišu stopu razvoda od bilo koje živuće generacije, a to je itekako utjecalo na način na koji njihova djeca pristupaju braku: oprezno i rjeđe.

Utjecaj roditeljskog primjera

Raskin tvrdi da nije šokantno da brakovi u kojima odrastamo uvelike oblikuju naša mišljenja o braku općenito. "Primjerice, moji su roditelji imali brak na kojem su im prijatelji zavidjeli. Nisu bili samo najbolji prijatelji, već istinski partneri. Ipak, za mnoge ljude moje dobi, brak njihovih roditelja nije bio nešto čemu bi trebali težiti. Bio je to obrazac koji je trebalo izbjeći pod svaku cijenu", piše autorica. Brojni milenijalci su odrastali promatrajući sukobe svojih roditelja – bilo u obiteljskom domu, sudnici ili na oba fronta. Nije iznenađujuće da su takva iskustva u njima razvila određenu nelagodu ili otpor prema ideji pravnog vezivanja za partnera.

Moderni izazovi i promjena normi

Naravno, ova nesklonost braku ne proizlazi samo iz utjecaja naših roditelja, već je kombinacija više faktora.

Autorica ističe da je danas suživot s partnerom prije braka društveno prihvaćen, zbog čega više ne postoji isti pritisak da se veza formalizira isključivo radi zajedničkog života. Također naglašava da sve veća financijska nestabilnost među mladima doprinosi osjećaju nepripremljenosti za brak — mnogi smatraju da nisu "spremni" dok ne ostvare određeni prihod ili ne mogu priuštiti vlastitu nekretninu, što u današnjim ekonomskim uvjetima često ostaje nedostižno.

Uz to, visoki troškovi vjenčanja predstavljaju sasvim opravdan razlog za odgađanje ili odbacivanje te odluke. Autorica dodatno ukazuje na to da je i povijest braka, obilježena seksizmom i neravnopravnošću, učinila ovu instituciju manje privlačnom, osobito za one koji danas imaju izbor da u njoj uopće ne sudjeluju.

Nova definicija braka: Prilika za sretniju budućnost

"No, usudila bih se reći da se ne moramo bojati razvoda na način na koji su naši roditelji odgajani", napisala je Raskin. "Mnogi boomeri ulazili su u brak vjerujući da razvod nije opcija, ili barem ne opcija koja ne dolazi s ogromnim društvenim i financijskim posljedicama. Iako moderni razvod nije nimalo lak, ne nosi istu stigmu kao nekada."

Nadalje, autorica objašnjava kako se suvremeni brakovi sve češće temelje na modelu dvostrukih prihoda, što znači da partneri u vezi zadržavaju ekonomsku neovisnost i ne osjećaju se zarobljeno ili isključeno s tržišta rada.

Iako stope razvoda među generacijom baby boomera i dalje rastu, autorica napominje da ukupne stope razvoda zapravo opadaju tijekom posljednjih desetljeća. To pokazuje da razvod nije neizbježan ishod, kako se često vjerovalo, osobito sada kada brak više nije nešto u što se ulazi pod pritiskom u ranim dvadesetima, već kao rezultat promišljenog izbora partnera.

"Ne mislim da je brak pravi izbor za svakoga", kaže. "Ali vjerujem da za neke parove može dodati prekrasan sloj povjerenja, intimnosti i simbolike koji je teško zanemariti. Moja je nada da će mlađe generacije početi cijeniti svoju novostečenu sposobnost stvaranja individualiziranih, modernih brakova koji im odgovaraju, umjesto da se lišavaju tog iskustva zbog straha."

Raskin zaključuje da danas imamo priliku voditi otvorene i iskrene razgovore o ključnim aspektima zajedničkog života — poput podjele kućanskih obaveza, brige o djeci i upravljanja financijama. Naglašava kako se možemo udaljiti od ideje "srodne duše", prema kojoj bi partner trebao ispunjavati sve naše emocionalne i praktične potrebe, te umjesto toga svjesno graditi mrežu podrške i izvan samog braka. Također ističe važnost usklađenosti u stavovima o razvodu — ne kao moralnom neuspjehu, već kao legitimnoj opciji — prije ulaska u pravno obvezujući odnos.

Na kraju, Allison Raskin podsjeća da brak, bez obzira na okolnosti, uvijek podrazumijeva određeni rizik i iskorak u nepoznato. No, ako se odlučimo na taj korak, postoji mogućnost da završimo u odnosu koji izgleda sasvim drugačije — i potencijalno zdravije — od onoga što je iskusila prethodna generacija.

