Navika generacije Z zabrinula stručnjake: 'Ovo nije trend već veći društveni problem'

Prema novom istraživanju, generacija Z provodi značajno manje vremena na otvorenom nego generacija X. Naime, u Americi generacija Z provodi 25 posto manje vremena u prirodi od generacije X, a razlozi su što ne vole izlaziti sami i brzo im postane dosadno.

Istraživanje, koje je obuhvatilo 2000 odraslih osoba, otkrilo je da prosječni pripadnik generacije Z provodi samo 49 minuta na otvorenom tijekom radnih dana, uglavnom zbog odlaska na posao (24 posto). U usporedbi s tim, pripadnici generacije X provode 65 minuta dnevno vani, a 67 posto odraslih iz generacije Z priznaje da mogu proći dani bez da izađu iz kuće, piše New York Post.

Foto: Shutterstock

Mlađe generacije ne žele provoditi vrijeme na otvorenom

Glavni razlozi zbog kojih generacija Z provodi manje vremena na otvorenom uključuju loše vrijeme (25 posto), nedostatak vremena tijekom dana (16 posto) te činjenicu da ne vole biti sami (16 posto).

Istraživanje je naručio Super, Natural British Columbia, službeni turistički ured Britanske Kolumbije, koji je također razvio besplatan digitalni alat The Nature Rating koji korisnicima omogućava da otkriju koliko prirode ima u filmovima, knjigama i pjesmama, s ciljem da ih potakne da češće idu u prirodu u svakodnevnom životu.

Socijalna psihologinja dr. Pelin Kesebir, koja surađuje s odborom, izjavila je: "Naše istraživanje, objavljeno u Perspectives on Psychological Science, pokazalo je da se broj referenci na prirodu u pjesmama, knjigama i filmovima stalno smanjuje od 1950-ih. Ovo nije samo trend, već pokazatelj većeg društvenog problema, jer postoji snažna povezanost između onoga što konzumiramo i našeg ponašanja. Umjetnost, mediji i kultura ne samo da odražavaju, već i oblikuju našu svakodnevicu, pa manjak prirode u sadržaju koji konzumiramo ukazuje na širu i zabrinjavajuću udaljenost od prirodnog svijeta. Zato alati koji potiču zdraviji 'prirodni režim' u medijima mogu biti snažan poticaj za stvarno povezivanje s prirodom."

Foto: Shutterstock

Istraživanje je također pokazalo da je 19 posto roditelja zabrinuto zbog količine vremena koju djeca provode vani, pri čemu prosječni mladić provodi samo 56 minuta dnevno na otvorenom. Ipak, polovica roditelja (50 posto) smatra da njihova djeca provode više vremena na otvorenom nego što su oni to činili u njihovim godinama. Međutim, 25 posto roditelja zabrinuto je da njihova djeca provode manje vremena u prirodi nego što su oni provodili, a 36 posto navodi vrijeme provedeno pred ekranima kao najveću prepreku.

Također, pokazalo se da mjesto prebivališta značajno utječe na odnos ljudi prema prirodi. Naime, dvije trećine stanovnika koji žive u gradovima (67 posto) tvrde da mogu proći dani bez da izađu iz kuće. Unatoč svim tim preprekama, 67 posto ispitanika kaže da ih gledanje prirode na ekranima izravno motivira da izađu van. Glavni izvori inspiracije za izlazak uključuju društvene mreže (36 posto), YouTube (35 posto) i TV emisije (32 posto).

Iako 46 posto ispitanika smatra da u medijima i kulturi koju svakodnevno prati nedostaje prirode, Maya Lange iz Super, Natural British Columbia izjavila je: "Prednosti vremena provedenog u prirodi dobro su poznate, no suvremeni način života često otežava takvo iskustvo. Naše istraživanje pokazuje da svaka nova generacija postaje sve udaljenija od prirode."

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Dok Hrvati smatraju da je štetno učiti djecu o spolnim bolestima u Finskoj uče staviti kondom na mrkvu