Kampanja pokazala zabrinjavajuće rezultate: 'Ovaj problem ne zaobilazi ni fizički aktivne'

Besplatno mjerenje sastava tijela koje je pokrenuo "Metabolic Friendly", prvi hrvatski Centar za zdravlje metabolizma, pokazalo je da osim pretilosti i visceralne masti, veliki broj građana ima i narušeno stanično zdravlje.

Tijekom svibnja i lipnja čak 173 osobe, u dobi od 19 do 73 godine, provjerile su sastav svog tijela i metaboličko zdravlje mjerenjem na uređaju za bioimpedanciju, a rezultati su otkrili skrivene rizike - od viška trbušne masti do narušenog staničnog zdravlja, što je pojava koja ne zaobilazi niti fizički aktivne osobe. Svaki je sudionik pritom dobio i pisano tumačenje rezultata mjerenja od strane stručnjaka Centra, čime se kampanja pretvorila i u edukativno iskustvo.

Od svih sudionika, 46 posto imalo je indeks tjelesne mase (BMI) iznad 25, što označava prekomjernu tjelesnu masu, dok je 20 posto imalo vrijednosti iznad 30, što odgovara pretilosti I. stupnja. Kada se usporede s nacionalnim podacima (65 posto prekomjerne tjelesne mase i 23 posto pretilosti), rezultati kampanje pokazuju slične trendove, iako su među sudionicima bili brojni rekreativci i sportski aktivne osobe, što objašnjava manji udio prekomjerne tjelesne mase u uzorku.

Foto: Promo

Zabrinjavajući pokazatelj je razina trbušne masti

Posebno zabrinjavajući pokazatelj bila je razina trbušne (visceralne) masti – masnog tkiva koje se nakuplja unutar abdomena, oko organa poput jetre i gušterače, te svojim djelovanjem može narušiti rad tih organa i povećati rizik za razvoj inzulinske rezistencije, srčano-žilnih bolesti i dijabetesa.

Dok proizvođač uređaja referentne vrijednosti za razinu visceralne masti postavlja do 12, stručnjaci iz Metabolic Friendly centra prag za ranu prevenciju postavljaju na sedam. Razlog za to je što se već pri vrijednostima višim od sedam u kliničkoj praksi često uočavaju znakovi metaboličke neravnoteže i kardiovaskularnog rizika.

Niže postavljena granica omogućuje ranije prepoznavanje osoba kod kojih je potrebna intervencija te smanjuje vjerojatnost da potencijalni metabolički rizici ostanu neotkriveni do uznapredovalih stadija. Prema tom kriteriju, 34 posto sudionika imalo je povišenu razinu visceralne masti, što ukazuje na potrebu za ciljanim intervencijama.

Analiza je uključivala i procjenu metaboličke dobi, koja se temelji na bazalnom metabolizmu i mišićnoj masi. Rezultati pokazuju da je 70,5 posto ispitanika metabolički mlađe od svoje kronološke dobi, dok je 29 posto imalo metaboličku dob stariju od stvarne, a samo 0,5 posto istu. Ovaj nalaz tumači se velikim udjelom tjelesno aktivnih osoba u uzorku, čija mišićna masa djeluje metabolički zaštitno.

Foto: Promo

'Rezultati kampanje pokazuju paradoks'

S druge strane, moderniji parametar - fazni kut, koji govori o integritetu staničnih membrana i ravnoteži tekućina, otkrio je drugačiju sliku. Prosječna vrijednost faznog kuta bila je 5,6, no prema optimalnim granicama koje koristi Metabolic Friendly centar (iznad 5,5 za žene i iznad šest za muškarce), samo 36 posto žena i 13 posto muškaraca imalo je povoljne rezultate.

To može ukazivati na činjenicu da i osobe s očuvanom mišićnom masom, odnosno niskom metaboličkom dobi, mogu imati narušenu kvalitetu stanične funkcije, što znači slabiji integritet staničnih membrana, lošiju hidraciju stanica i manju otpornost organizma na stres i bolesti.

"Rezultati kampanje pokazuju paradoks: većina sudionika na razini kvantitativnih pokazatelja, poput metaboličke dobi, izgleda mlađe i vitalnije nego što zaista jesu. No, kvalitativni parametri poput faznog kuta otkrivaju da stanično zdravlje nije optimalno. To znači da nije dovoljno imati samo očuvanu mišićnu masu i dobar bazalni metabolizam – jednako je važno smanjiti visceralnu mast, poboljšati stanični integritet kroz pravilnu prehranu, hidraciju i upravljanje stresom", istaknuo je doc. dr. sc. Ivan Kruljac, dr. med., specijalist endokrinologije i osnivač Centra.

Kampanja je pokazala i razliku u motivaciji između spolova – čak 81,5 posto sudionika bile su žene, što potvrđuje veću uključenost ženske populacije u preventivne preglede i brigu o zdravlju.

"Naš metabolizam može djelovati mladoliko, ali pravo zdravlje dolazi tek kada su i stanice u dobrom stanju – to je cilj na kojem želimo raditi zajedno s pacijentima i javnošću", dodao je doc.dr.sc. Kruljac.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnik o metabolizmu, njegovim bolestima i poremećajima: 'Radi se o nizu kemijskih reakcija s jednim ciljem'