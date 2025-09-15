Nova varijanta virusa širi se poput požara: Ima početni simptom kojeg mnogi ignoriraju

Varijanta Covida - Stratus, poznata i kao XFG - brzo se širi populacijom i sa sobom donosi suptilni rani simptom koji ljudi lako mogu previdjeti i otpisati kao ništa, piše Daily Star. Provlači se neotkriveno, uzrokujući simptome koji se lako mogu zanemariti dok se novi soj brzo širi populacijom.

Zdravstveni dužnosnici u Irskoj dokumentirali su 425 novih infekcija tijekom prvog tjedna rujna, a vjeruje se da je varijanta Stratus (također poznata kao XFG) odgovorna za veliku većinu novih slučajeva. Soj navodno cirkulira među zajednicama s prepoznatljivim ranim signalima upozorenja.

Varijanta raste alarmantnom brzinom, sada predstavlja 76,1 posto dokumentiranih infekcija u usporedbi sa samo 49,3% prije šest tjedana, prema irskom Centru za nadzor zdravstvene zaštite.

Svjetska zdravstvena organizacija klasificirala je Stratus kao "varijantu pod praćenjem". Iako se ne vjeruje da uzrokuje ozbiljniju bolest, može se prenositi brže od prethodnih sojeva.

Suptilan početni simptom

Varijanta sa sobom donosi suptilan, početni simptom koji pojedinci mogu zanemariti umjesto da ga prepoznaju kao bolest. Najčešći rani signal upozorenja kod Stratusa je promukao ili hrapav glas, koji potom ustupa mjesto tipičnim znakovima Covida poput vrućice ili kašlja, izvještava Mirror.

U razgovoru za Cosmopolitan UK, liječnik opće prakse s Harley Streeta, dr. Kaywaan Khan, objasnio je: "Jedan od najuočljivijih simptoma varijante Stratus je promuklost, koja uključuje hrapav glas."

Zabilježeno je i niz dodatnih simptoma, uključujući začepljen nos, bolno grlo, probleme s trbuhom i iscrpljenost, izvještava Irish Mirror. Stručnjak za zarazne bolesti dr. Peter Chin-Hong sa Sveučilišta Kalifornija u San Franciscu upozorio je da Stratus uzrokuje "širi raspon simptoma" u usporedbi s ranijim varijantama.

U razgovoru za SFGATE, objasnio je: „Kod nekih ljudi ima malo više upale grla. Posebno kod starijih osoba koje se nisu cijepile prošle godine. Bolest je prenosivija, pa očekujemo da će je mnogi ljudi dobiti. Posebno s djecom koja se vraćaju u školu, šmrcanje će vjerojatno biti Covid.“

Teže stanje s produljenim simptomima?

Unatoč pojavljivanju novih simptoma, službene irske smjernice o Covidu ostaju nepromijenjene. HSE je izjavio: „Ako imate bilo kakve simptome Covida i ne osjećate se dobro, trebali biste: ostati kod kuće do 48 sati nakon što simptomi uglavnom ili potpuno nestanu; izbjegavati kontakt s drugim ljudima, posebno s osobama s većim rizikom od Covida. Ne trebate Covid test osim ako vam to ne kaže liječnik opće prakse ili zdravstveni djelatnik.“

U svojim smjernicama, NHS je naveo opsežan katalog tradicionalnih simptoma Covida-19 kojih bi Britanci trebali biti svjesni.

Simptomi Covid-a19 mogu uključivati: Ovi znakovi odražavaju znakove drugih bolesti, poput prehlade i gripe. Većina pojedinaca oporavlja se u roku od nekoliko tjedana, iako nekima može trebati dulje da se oporave.

Kod određenih ljudi može se razviti u teže stanje s produljenim simptomima.

POGLEDAJTE VIDEO: Zaspati uz ekran? Mobitel prije spavanja vodi u bolest - i nije bezazleno