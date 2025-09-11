Želite smršavjeti, krenuli ste, ali gubite motivaciju? Doskočite problemu uz pomoć 16 trikova

Motivacija za mršavljenje može varirati od osobe do osobe. Može uključivati ​​prepoznavanje razloga zašto želite smršavjeti, postavljanje očekivanja i pronalaženje podrške, piše Healthline.

Počinjanje i pridržavanje zdravog plana mršavljenja ponekad se može činiti nemogućim. Ovo je 16 savjeta koji vam mogu pomoći da pronađete motivaciju za postizanje svojih ciljeva.

Prije nego što započnete svoje putovanje mršavljenja

Potrebno je odrediti motivaciju za mršavljenje, način na koji ćete započeti svoj put gubljenja kilograma. Evo prijedloga koji vam mogu pomoći!

1. Odredite zašto želite smršavjeti

Jasno definirajte sve razloge zašto želite smršavjeti i zapišite ih. To će vam pomoći da ostanete predani i motivirani za postizanje svojih ciljeva.

Pokušajte svakodnevno čitati svoje razloge i koristiti ih kao podsjetnik kada ste u iskušenju da odstupite od svojih planova mršavljenja.

Mnogi ljudi počinju gubiti kilograme jer im je to predložio liječnik, ali istraživanja pokazuju da su ljudi uspješniji ako im motivacija za mršavljenje dolazi iznutra.

2. Postavite realna očekivanja

Postavljanje i postizanje ostvarivih ciljeva može dovesti do osjećaja postignuća.

Mnoge dijete i dijetalni proizvodi tvrde da potiču brz i jednostavan gubitak kilograma. Međutim, većina stručnjaka preporučuje gubitak samo pola kilograma do kilogram na tjedan tijekom šest mjeseci.

Umjeren gubitak kilograma od pet do deset posto može imati veliki utjecaj na vaše zdravlje. To je od četiri do osam kilograma ako težite 82 kilograma, te od šest do 11 kilograma ako težite 113 kilograma.

3. Obvežite se

Istraživanja pokazuju da oni koji se obvežu, na primjer u obliku ugovora, mogu poboljšati svoje kratkoročne rezultate mršavljenja i promjena u prehrani.

Neke aplikacije za kontrolu težine nude push obavijesti kako bi vas podsjetile da se držite svojih ciljeva.

Ako je u okviru vašeg budžeta, razmislite o ulaganju u članstvo u teretani ili kupnji online paketa tečajeva za vježbanje. Vjerojatnije je da ćete ispuniti obećanje ako ste već uložili novac.

4. Odaberite plan koji odgovara vašem načinu života

Pronađite plan mršavljenja kojeg se možete pridržavati i izbjegavajte one koje bi vama bilo gotovo nemoguće slijediti dugoročno.

Smanjenje unosa kalorija može dovesti do gubitka težine, ali brojne stroge dijete vrlo često imaju yo-yo efekt te zbog toga možete ponovo dobiti na težini.

Izbjegavajte stroge dijete koje potpuno isključuju određenu hranu. Istraživanja su pokazala da oni s načinom razmišljanja "sve ili ništa" imaju manje šanse da smršave ili vide željeni rezultat.

Umjesto toga, razmislite o stvaranju prilagođenog plana. Utvrđeno je da sljedeće prehrambene navike pomažu ljudima da smršave:

Smanjenje unosa kalorija,

Smanjenje veličine porcija,

Smanjenje učestalosti grickanja,

Smanjenje unosa ultra-prerađene hrane (gotovi deserti, slatkiši itd.),

Uključivanje više voća i povrća.

5. Pronađite trening u kojem uživate

Tjelesna aktivnost važan je dio mršavljenja. Sagorijeva kalorije i može poboljšati raspoloženje. Postoji mnogo različitih vrsta i načina vježbanja. Istražite različite mogućnosti kako biste pronašli ono koja vam se sviđa.

Razmislite gdje želite vježbati. Preferirate li u zatvorenom ili na otvorenom? U teretani ili kod kuće? Preferirate li vježbati sami ili u grupi?

Grupni satovi mnogim ljudima pomažu da ostanu motivirani. Međutim, ako ne uživate u grupnim treninzima, samostalno vježbanje je jednako dobro.

Slušajte glazbu dok vježbate, jer to može povećati motivaciju. Ljudi također imaju tendenciju dulje vježbati kada slušaju glazbu.

6. Pronađite uzor

Uzor vam može pomoći da ostanete motivirani za mršavljenje, ali trebate pronaći takav s kojim se lako možete povezati.

Možda imate prijatelja koji je izgubio puno kilograma i može vam biti inspiracija. Također možete potražiti inspirativne blogove ili priče o ljudima koji su uspješno smršavili.

Dok gubite kilograme

Potrebno je usredotočiti se na cilj te ostati dosljedan i odlučan, a evo savjeta kako to izvesti!

7. Usredotočite se na procesne ciljeve

Mnogi ljudi koji pokušavaju smršavjeti postavljaju samo ishodne ciljeve ili ciljeve koje žele postići na kraju. Obično će ishodni cilj biti vaša konačna ciljana težina.

Međutim, fokusiranje samo na ishodne ciljeve može poremetiti vašu motivaciju. Ove vrste ciljeva često se mogu činiti previše udaljenima i mogu vas ostaviti preopterećenima.

Umjesto toga, postavite procesne ciljeve, odnosno radnje koje ćete poduzeti kako biste postigli željeni rezultat. Primjer procesnog cilja je vježbanje četiri puta tjedno ili jedenje povrća uz svaki obrok.

8. Vodite dnevnik mršavljenja

Samopraćenje je važno za mršavljenje, motivaciju i uspjeh.

Jedno je istraživanje otkrilo da ljudi koji prate unos hrane imaju veću vjerojatnost da će smršavjeti i održati gubitak težine od onih koji rijetko ili neredovito sami sebe prate.

Da biste ispravno vodili dnevnik prehrane, morate zapisivati ​​sve što jedete.

Također, možete zabilježiti svoje emocije u dnevnik prehrane. To vam može pomoći da prepoznate određene okidače za prejedanje i pomoći vam da pronađete zdravije načine suočavanja s njima.

Dnevnike prehrane možete voditi na papiru ili koristiti web stranicu ili aplikaciju. Svi su se pokazali učinkovitima.

9. Slavite svoje uspjehe

Gubitak težine je težak, stoga si odajte priznanje kada postignete cilj. Također, slavljenje uspjeha može poboljšati vašu motivaciju.

Preporučuje se da slavite promjene u ponašanju, a ne samo postizanje određenog broja na vagi.

10. Pronađite društvenu podršku

Recite svojoj bliskoj obitelji i prijateljima o svojim ciljevima mršavljenja kako bi vam mogli pomoći na vašem putu.

Mnogi ljudi također smatraju korisnim imati prijatelja za mršavljenje. Možete vježbati zajedno, međusobno se smatrati odgovornima i poticati tijekom cijelog procesa.

Može biti korisno uključiti partnera ako imate nekoga tko je voljan.

11. Mislite i razgovarajte pozitivno

Ljudi koji koriste "razgovor o promjeni" ili motivacijske intervjue vjerojatnije će slijediti planove.

Razgovor o promjeni uključuje davanje izjava o vašoj predanosti promjenama u ponašanju, razlozima koji stoje iza njih i koracima koje ćete poduzeti ili poduzimate kako biste postigli svoje ciljeve.

Počnite pozitivno govoriti o svom mršavljenju. Možete naglas govoriti o koracima koje ćete poduzeti.

12. Planirajte izazove i neuspjehe

Svakodnevni stresori će se pojaviti. Pronalaženje načina za planiranje i razvijanje vještina suočavanja pomoći će vam da ostanete motivirani bez obzira na to što vam život baci na put.

Pokušajte mentalno kontrastiranje. To je kada provedete nekoliko minuta zamišljajući da ste dosegli svoju ciljanu težinu, a zatim provedete još nekoliko minuta zamišljajući sve moguće prepreke, poput praznika ili društvenih događaja, koje bi vam mogle stati na put.

13. Nemojte težiti savršenstvu i oprostite si

Ne morate biti savršeni da biste smršavili.

Ako imate pristup "sve ili ništa", manje su šanse da ćete postići svoje ciljeve. I izbjegavajte se kažnjavati kada pogriješite. Samoporažavajuće misli samo će ometati vašu motivaciju.

Umjesto toga, oprostite si. Jedna pogreška neće uništiti vaš napredak.

14. Naučite voljeti i cijeniti svoje tijelo

Istraživanja su pokazala da žene koje ne vole svoje tijelo češće isprobavaju nezdrave metode mršavljenja u usporedbi s onima koje su manje nezadovoljne svojim tijelom.

Poduzimanje koraka za poboljšanje slike o svom tijelu može vam pomoći da izgubite više kilograma na holistički način i održite izgubljenu težinu.

Sljedeće aktivnosti mogu vam pomoći u poboljšanju slike o svom tijelu:

Cijenite što vaše tijelo može.

Okružite se pozitivnim ljudima.

Pokušajte se ne uspoređivati ​​s drugima.

Nosite odjeću koja vam se sviđa i koja vam dobro pristaje.

Ostali savjeti

Slijede još dva dodatna savjeta koja će vam mogu pomoći na vašem putu mršavljenja.

15. Udomite psa ili šetajte tuđeg

Psi mogu biti savršeni suputnici za mršavljenje. Studije pokazuju da pas može pomoći u mršavljenju.

Studija iz 2020. godine otkrila je da su ljudi koji su živjeli sa psom mjesec dana prosječno hodali 2589 dodatnih koraka dnevno te su povećali vrijeme stajanja dnevno u usporedbi s ljudima koji nisu imali psa.

Kao dodatni bonus, pokazalo se da posjedovanje kućnog ljubimca poboljšava cjelokupno zdravlje i dobrobit. To je povezano sa:

Smanjenim razinama stresa i kortizola,

Povećanim razinama oksitocina,

Smanjenim rizikom od srčanih bolesti, moždanog udara i smrtnosti od svih uzroka,

Izravnom socijalnom podrškom.

Razgovarajte sa svojim liječnikom o udomljavanju psa ako imate alergije na kućne ljubimce. Ne može svatko biti vlasnik psa, ali umjesto toga možete ponuditi prijatelju ili članu obitelji da prošetate njegovog psa.

16. Potražite stručnu pomoć kada je potrebno

Ne ustručavajte se potražiti stručnu pomoć kako biste si pomogli u mršavljenju kada je potrebno. Ljudi koji su sigurniji u svoje znanje i sposobnosti obično gube više kilograma.

To može značiti pronalaženje registriranog dijetetičara koji vas može naučiti o određenoj hrani ili fiziologa vježbanja koji će vas naučiti kako pravilno vježbati.

Ako se i dalje mučite s motivacijom, razmislite o pronalaženju psihologa ili dijetetičara koji je obučen za motivacijsko intervjuiranje. Pokazalo se da ovaj pristup pomaže ljudima da postignu svoje ciljeve.

