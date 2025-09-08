Medicinska sestra upozorava: 'Navika odgađanja alarma iscrpljuje i izaziva neočekivanu posljedicu'

Medicinska sestra Jordan Bruss na svom je TikTok profilu objavila upozorenje o odgađanju budilice, tj. aktiviranju "snooze" funkcije kad se oglasi alarm te je otkrila kako ta navika može dugoročno utjecati na zdravlje.

Mnogi ljudi obožavaju malo duže spavati, pa ponekad i više puta za redom stisnu "snooze" na budilici ili mobitelu kako bi uhvatili dodatnih pet do deset minuta sna.

No Bruss napominje kako ova navika može imati štetne učinke na zdravlje. Ona je u viralnom videu objasnila da se ne radi samo o nedostatku sna, već i o lošoj navici. Medicinska sestra kaže kako ima "loše vijesti" za sve koji to rade.

"Buđenje uz više alarma svako jutro stvarno često remeti vaš REM ciklus. To zapravo uzrokuje inerciju sna, povećanu pospanost, umor, promjene raspoloženja, a također podiže razinu kortizola svaki put kada se alarm oglasi", objasnila je Bruss.

Veza između stresa i pretilosti

Očito je da izlaganje tijela ovom stresu pokreće reakciju borbe ili bijega, što je rezultat uzrokovan skokom kortizola.

"Buđenje na taj način više puta ujutro vrlo je stresno, pa kada se alarm oglasi ujutro, ustanite. Nemojte se stalno traumatizirati", istaknula je.

Bruss je pozvala ljude da sebi "ne uzrokuju dodatni fizički i mentalni stres". Također je objasnila da postoji veza između stresa i pretilosti.

Gdje se nalaze receptori za kortizol?

"Prekomjerna razina kortizola uzrokuje debljanje i zadržavanje kilograma. Dakle, kada se alarm oglasi, vrijeme je za ustajanje. Izgledat ćete i osjećat ćete se bolje", rekla je.

Kortizol je primarni hormon stresa koji proizvodi vaše tijelo kako bi vas održalo budnima povećanjem šećera u krvi. Ali to nije sve što radi, jer povećane razine kortizola rezultiraju povećanjem hormona inzulina, koji pohranjuje masnoće, što znači da veći stres može potaknuti tijelo da pohranjuje više masti, piše LADBible.

Receptori za kortizol nalaze se na gotovo svakom dijelu tijela, kažu su u američkom medicinskom centru Cleveland Clinic, što znači da može ući u vaš krvotok i vezati se za sve, od mišića do noktiju.

Pomaže u regulaciji korištenja energije u tijelu, krvnog tlaka, pa čak i govori kada trebate biti budni ili spavati.

