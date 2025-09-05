Za dobar san ključan je položaj kreveta: 'Stvara umirujuću atmosferu za opuštanje'

Položaj kreveta u prostoru ima značajan utjecaj na kvalitetu odmora i opću dobrobit, a stručnjaci za dizajn interijera ističu kako pravilno postavljanje može stvoriti umirujuću atmosferu koja potiče opuštanje.

Jedno od ključnih načela Feng Shuija je tzv. "pozicija kontrole", prema kojoj je preporučljivo postaviti krevet tako da s njega bude jasan pogled na vrata, ali ne u izravnoj liniji s njima, piše Express.

Foto: Shutterstock

Položaji kreveta za najbolji san

"Postavljanje kreveta s pogledom na vrata daje vam podsvjesni osjećaj kontrole. Ali ako je direktno u liniji s vratima, energija (Chi) može prejako teći, što dovodi do poremećenog sna.", objašnjava stručnjakinja Zoe Warren.

Preporučuje se da naslon za glavu bude uz čvrsti zid, što daje psihološku stabilnost i osjećaj sigurnosti. Važno je, međutim, izbjegavati postavljanje kreveta uz više zidova kako bi se osigurao slobodan protok energije i lak pristup. Također, treba izbjegavati zidove iza kojih se nalaze vodovodne ili plinske instalacije jer buka i vibracije mogu negativno utjecati na san.

Za postizanje vizualne ravnoteže i uređenosti prostora, savjetuje se centriranje kreveta na dužem zidu bez prozora i vrata.

"Simetrija ne samo da estetski djeluje ugodno, već unosi ritam i sklad u prostor, što je važno za odmor", ističe Warren. Noćni ormarići s obje strane kreveta dodatno doprinose funkcionalnosti i vizualnoj harmoniji.

Dimenzije prostorije također utječu na optimalan položaj kreveta. U kvadratnim sobama najbolje je postaviti krevet u centar, dok se u pravokutnim prostorijama preporučuje položaj uz najdulji zid kako bi se izbjegao osjećaj skučenosti, pritom vodeći računa da ne budu blokirani prolazi i vrata jer to ometa protok energije i praktičnost korištenja.

Foto: Shutterstock

U slučajevima arhitektonskih ograničenja, poput neuobičajenog položaja prozora ili ugrađenih ormara, moguće je postići ravnotežu odgovarajućim rasporedom namještaja ili dodatcima poput velikog noćnog ormarića ili umjetničkog djela.

Važnost naslona za glavu također je naglašena, osim dekorativne funkcije, u Feng Shuiju on simbolizira stabilnost i sigurnost te vizualno zaokružuje prostor kreveta. Preporučuje se odabir naslona koji je usklađen s ostatkom interijera, bilo da je presvučen mekanim tkaninama ili upečatljiv.

Stručnjakinja također upozorava na česte pogreške koje mogu narušiti kvalitetu sna:

Postavljanje kreveta ispod prozora može dovesti do propuha, svjetlosnih smetnji i manjka privatnosti.

Pozicija kreveta u liniji s vratima može ometati dubok san.

Blokiranje prolaza ograničava prirodni protok energije i slobodu kretanja u prostoriji.

