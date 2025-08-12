Ovako uređaji izazivaju 'fantomsko opterećenje': S jednostavnim potezom u stanu će biti hladnije

Kako temperature rastu, mnogi traže spas u klimatiziranim prostorima. No, jeste li se ikada zapitali zašto se vaš dom i dalje čini toplim, unatoč tome što klima-uređaj radi punom parom?

Za to su krivi kućanski uređaji koji, čak i kada su isključeni, potajno zagrijavaju vaš prostor. Ovaj fenomen, poznat kao "fantomsko opterećenje", ne samo da povećava vaše račune za struju, već i sprječava vaše napore da se rashladite, piše Express.

Uređaji koji zagrijavaju dom

Svaki elektronički uređaj koji je priključen u utičnicu troši energiju. Iako neki misle da pritiskom na gumb za isključivanje prekidaju taj proces, većina modernih uređaja samo prelazi u stanje pripravnosti (tzv. standby mode). U tom načinu rada, oni i dalje troše malu količinu električne energije kako bi mogli brzo reagirati na daljinski upravljač, prikazivati digitalni sat ili primati ažuriranja. Prema zakonima fizike, ta potrošena energija ne nestaje – ona se pretvara u toplinu.

Foto: Shutterstock

Iako je toplina koju emitira jedan punjač za mobitel zanemariva, kumulativni učinak desetak takvih uređaja u domu postaje itekako značajan. Vaš dom se pretvara u prostoriju s mnoštvom malih, neprekidno uključenih grijača. Studije pokazuju da fantomska potrošnja može činiti i do 10 posto ukupne potrošnje električne energije u kućanstvu, a sva ta energija završava kao dodatna toplina koja opterećuje vaš klima-uređaj.

Kuhinja je često najtopliji dio doma zbog kuhanja, no uređaji doprinose problemu čak i kada miruju. Mikrovalna pećnica s digitalnim satom, aparat za kavu spreman za programiranje ili pećnica koja čeka na iduću upotrebu stalni su izvori topline. Njihove komponente i elektronika u stanju pripravnosti kontinuirano troše energiju i zagrijavaju se. Iako se radi o malim količinama topline, u kombinaciji sa zagrijavanjem od kuhanja, značajno podižu temperaturu u kuhinji, čineći boravak u njoj manje ugodnim tijekom ljetnih mjeseci. Sušilica za rublje, čak i kada ne radi, može imati senzore i memorijske funkcije koje zahtijevaju stalno napajanje i time generiraju toplinu.

Televizori, digitalni prijemnici i igraće konzole neki su od najvećih krivaca. Digitalni prijemnici mogu trošiti gotovo jednaku količinu energije dok su isključeni kao i dok rade, emitirajući između 20 i 45 vata topline neprekidno. Igraće konzole u "instant-on" načinu rada, koji omogućuje brzo pokretanje, također su značajni potrošači.

Ne treba zaboraviti ni punjače za telefone, laptope i tablete. Čak i kada na njih nije spojen uređaj, oni i dalje vuku struju iz utičnice i pretvaraju je u toplinu, što možete osjetiti ako ih dodirnete. Kada zbrojite sve punjače, routere, printere i računala u sleep modeu, dobivate značajan izvor topline koji vaš klima-uređaj mora neutralizirati.

Isključivanjem ovih uređaja iz struje umjesto ostavljanja u stanju pripravnosti ne samo da ćete smanjiti račun za struju, već ćete eliminirati stalni izvor topline.

