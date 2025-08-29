Spriječite nastanak mrlja od kamenca na slavinama: Uz ove metode će biti kao nove

Upravo ste temeljito očistili kupaonicu i slavine blistaju kao nove. No, već nakon nekoliko dana sjaj nestaje, a na mjestu gdje je nekad bio odraz sada su mutne mrlje. Krivac je tvrda voda.

Kapljice vode koje ostanu na kromiranim površinama slavina i ručki isparavaju, ali za sobom ostavljaju minerale iz tvrde vode, koji se pretvaraju u tragove i bijele mrlje. Iako su bezopasne, vizualno narušavaju izgled kupaonice i stvaraju dojam nečistoće, piše Real Simple.

Metode sprječavanja nakupljanja kamenca

Stručnjaci za čišćenje savjetuju kako spriječiti nakupljanje kamenca i očuvati besprijekoran sjaj slavina.

Obrišite slavine nakon svake upotrebe

Možda zvuči prejednostavno, no upravo je redovito brisanje slavina nakon korištenja najefikasniji način da se spriječi stvaranje mrlja, tvrdi Scott Schrader, stručnjak za čišćenje.

"Zahtijeva minimalan trud, a ako vam to prijeđe u naviku, razlika će biti očita. Brisanje površine suhom krpom od mikrovlakana sprječava da se minerali osuše i stvore naslage", kaže Schrader.

Koristite ocat za uklanjanje kamenca

Ako su se naslage već stvorile, bijeli alkoholni ocat može biti izuzetno učinkovit. Pomiješajte ocat i vodu u omjeru 1:1, raspršite po mrljama i ostavite da djeluje dvije do tri minute. Nakon toga ih obrišite – tragovi bi se trebali lako ukloniti.

Taylor Riley iz AMR US Commercial Cleaning savjetuje da se ovo sredstvo koristi jednom tjedno kao preventivna mjera.

"Ocat otapa nakupljene minerale prije nego što uspiju oštetiti ili zaprljati površinu", objašnjava Riley. Za tvrdokornije mrlje preporučuje se korištenje specijaliziranih sredstava.

Nanesite zaštitni sloj

Dugotrajnije rješenje je nanošenje zaštitnog premaza koji sprječava zadržavanje vode na površini slavina.

Scott Schrader preporučuje proizvode koji se inače koriste za auto stakla: "Odlično djeluje i na slavinama te staklima tuš kabina. Odbija vodu pa se mrlje teže zadržavaju. Važno je samo da je površina potpuno čista i suha prije nanošenja."

"Osim toga, vosak za automobile ili sredstvo za poliranje namještaja, naneseni u tankom sloju svaka dva do tri tjedna, također mogu poslužiti kao učinkovita zaštita. Stvaraju zaštitni sloj koji sprječava zadržavanje vode na površini, omogućujući kapljicama da lakše skliznu, umjesto da ispare i ostave tragove", dodaje Lisa Macqueen, direktorica tvrtke Cleancorp.

Ugradite omekšivač vode

Pravi uzrok mrlja nije slavina, već voda koja kroz nju prolazi. Tvrda voda sadrži visoke razine kalcija i magnezija, a dugoročno rješenje za njihovo uklanjanje je ugradnja omekšivača vode.

Danny Pen, stručnjak za vodoinstalacije naglašava: "Jedino rješenje koje uklanja problem u korijenu je ugradnja omekšivača za cijeli dom. On filtrira minerale prije nego što dođu do slavina, čime sprječava nakupljanje već na izvoru."

Birajte slavine s mat završnom obradom

Ako ste tek u fazi opremanja ili renovacije kupaonice, razmislite o odabiru slavina koje su manje podložne vidljivim mrljama. Lisa Macqueen savjetuje: "Kromirane slavine su vizualno atraktivne, ali svaka kap vode na njima ostaje vidljiva. Umjesto toga, odaberite mat ili brušene završne obrade koje prirodno prikrivaju tragove vode i otisaka prstiju."

