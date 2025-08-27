Spremačica otkrila predmet koji treba odmah baciti: 'Prljavština se nakupi u trenu'

Život u čistom domu ne samo da je higijenski, već i psihički djeluje pozitivno na ljude. Međutim, neki kućanski predmeti posebno su skloni nakupljanju bakterija, a to nije uvijek vidljivo golim okom.

Kako bi pomogla ljudima da svoje domove održe čistima, jedna spremačica podijelila je koji predmet iz kupaonice smatra izrazito odvratnim i pozvala sve da ga bace, jer postaje smrdljiv i pun bakterija, a da toga nisu svjesni.

Ne Redditovom forumu, profesionalna spremačica prisjetila se koliko je puta morala ribati taj predmet, a smrad bi joj često otežavao posao.

"Ako imate ovo u kupaonici, bacite to odmah jer smrdi", napisala je u naslovu objave.

"Radim kao profesionalna spremačica više od 15 godina i želim reći da je jedna od najodvratnijih stvari koje nalazim u gotovo svakoj kupaonici čašica za držanje četkica za zube", napisala je.

"Mislim da ljudi ne shvaćaju koliko bakterija ostaje na četkici za zube i one samo cure niz četkicu i skupljaju se na dnu čašice, čak i ako isperete četkicu svaki put", dodala je. "Te se bakterije zatim skupljaju na dnu čašice, u tamnom i vlažnom prostoru, savršenom za njihovo širenje."

Objasnila je kako zbog toga čašice znaju zaudarati, a miris je toliko neugodan da joj je često bilo mučno čistiti ih.

Rekla je kako nikad neće koristiti čašicu za četkice za zube, te da je jedina higijenska alternativa objesiti četkicu i pustiti da se osuši na zraku. Ako ipak inzistirate na korištenju čašice, objasnila je kako je najbolje očistiti.

Foto: Shutterstock

"Jedini način da se riješite te sluzi na dnu je da nabavite neku vrstu četke s čvrstim vlaknima na vrhu i dobro izribate uz pomoć dezinfekcijskog sredstva ili deterdženta", napisala je. "Ne možete samo malo protresti sodu bikarbonu, izbjeljivač ili slično po dnu i nadati se da će to zaustaviti rast bakterija — neće!"

Na kraju je pozvala ljude da pomirišu unutrašnjost svojih čašica za četkice, uz napomenu da bi mogli biti šokirani koliko zaudaraju.

Mnogi su komentirali objavu, dijeleći svoja rješenja za čišćenje čaša za četkice, piše Express.

"Ja svoju čistim tabletama za čišćenje zubnih proteza, koje ionako imam jer s njima čistim i noćni štitnik za zube. Odlično funkcionira za obje stvari!" napisala je jedna osoba.

"Samo je ubacim u perilicu posuđa jednom tjedno", drugi je korisnik rekao.

"Čak se i baza električnih četkica brzo zaprlja. Ja svoju brišem vodikovim peroksidom svog tjedna. Prljavština se nakupi u tren oka. Mogu samo zamisliti koliko odvratna može biti zaboravljena čašica", komentirala je još jedna osoba.

