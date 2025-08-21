Ovo se ne viđa svaki dan: Prodaje se vila na litici, nije skupa, no ima neobičan uvjet

Na tržištu nekretnina u engleskom Cornwallu pojavio se oglas koji se ne viđa svaki dan. Prekrasna povijesna kuća na litici, s očaravajućim pogledom na more, prodaje se za početnu cijenu od 1,25 milijuna funti (oko 1,48 milijuna eura). No, Murrayton House nije samo impresivno zdanje; ona dolazi s jednom vrlo neobičnom značajkom – nastambama, kavezima i, što je najvažnije, dom je za 29 primata.

Ova jedinstvena nekretnina već je 60 godina sjedište dobrotvorne organizacije Wild Futures, poznate po svom utočištu za majmune. Međutim, zbog teške financijske situacije, organizacija je bila primorana donijeti bolnu odluku o prodaji svog dugogodišnjeg doma, otvarajući tako poglavlje neizvjesnosti za svoje štićenike.

Povijesni dragulj s pogledom koji oduzima dah

Murrayton House, smještena u blizini mjesta Looe, zaštićeni je spomenik II. kategorije, opisan kao "izvrstan i dobro očuvan primjer gotičke cottage ornée arhitekture". Sagrađena je oko 1856. godine i prostire se na otprilike 505 četvornih metara, nudeći deset spavaćih soba i pet kupaonica. Iako je povijesno značajna, u oglasu se navodi da su imanju potrebna ulaganja i obnova.

Ono što ovu nekretninu čini doista posebnom jest njezina lokacija. Smještena je na posjedu od oko četiri hektara (deset jutara) koji se proteže sve do obale, s izravnim pristupom plaži. S posjeda se pružaju, kako agenti navode, "pogledi svjetske klase" na slikoviti zaljev Whitsand. Dugačak privatni prilaz vodi do prostranog parkirališta i same kuće. Uz glavnu zgradu, na imanju se nalazi i niz pomoćnih objekata, uključujući izolirane nastambe za majmune, bivši kafić "Treetop Cafe", radionice i smještajne jedinice za osoblje i volontere.

Šezdeset godina utočišta za primate

Priča o utočištu započela je 1964. godine kada je Len Williams, glazbenik i otac slavnog klasičnog gitarista Johna Williamsa, napustio London i kupio Murrayton House. Njegova misija bila je stvoriti siguran dom za vunaste majmune spašene iz trgovine kućnim ljubimcima. Ubrzo je shvatio da je ključ njihove dobrobiti prostor i sloboda za razvoj prirodnog društvenog ponašanja.

Utočište je postalo prvo mjesto na svijetu gdje su se vunasti majmuni uspješno razmnožavali u zatočeništvu, a prva beba, Charlie, rođena je 1966. godine. Tijekom desetljeća, organizacija je evoluirala u Wild Futures, vodeću dobrotvornu organizaciju za dobrobit primata, koja se bavi spašavanjem, edukacijom i kampanjama protiv okrutne trgovine primatima. Danas brinu o 29 majmuna, a njihova predanost prepoznata je i na međunarodnoj razini – postali su prvo utočište u Europi s akreditacijom Globalne federacije utočišta za životinje (GFAS).

Teška odluka i potraga za spasiteljem

Unatoč svojoj važnoj ulozi, Wild Futures se, kao i mnoge druge dobrotvorne organizacije u Velikoj Britaniji, suočio s neodrživim financijskim pritiskom. Rast troškova, pad donacija nakon pandemije i kriza životnog standarda doveli su ih do ruba. U travnju 2025. bili su prisiljeni zatvoriti vrata za javnost, a u lipnju su donijeli konačnu, tešku odluku o prodaji imanja.

"Ovo je nužan korak koji nam daje najbolju moguću priliku da osiguramo dugoročnu budućnost za Wild Futures i majmune o kojima brinemo", izjavila je direktorica Sarah Hanson. "Iscrpili smo sve druge opcije. Ovo je duboko emotivan trenutak za sve nas, ali ostajemo usredotočeni, puni nade i odlučni."

Organizacija sada traži kupca koji dijeli njihovu viziju. Njihova najveća želja je pronaći nekoga tko će im omogućiti da nastave svoj rad u Murrayton Houseu, bilo kao investitor koji će im iznajmiti prostor ili kao filantrop. Alternativno, nadaju se kupcu koji će pristati na odgođeno preuzimanje vlasništva kako bi imali dovoljno vremena pronaći i urediti novi, adekvatan smještaj za majmune.

Što budućnost nosi?

Prodaja Murrayton Housea nije samo transakcija nekretninom; to je prilika da se spasi nasljeđe dugo šest desetljeća i osigura budućnost za desetke spašenih primata. Dok tim utočišta nastavlja svakodnevnu brigu o životinjama, njihova sudbina sada ovisi o pronalasku pravog kupca.

"Sada nam je, više nego ikad, potrebna vaša podrška", poručuje Hanson. "Svaka donacija, svaki trud u prikupljanju sredstava i svaka poruka ohrabrenja daju nam vrijeme i fleksibilnost da mudro planiramo i djelujemo u najboljem interesu majmuna. Vaše vjerovanje u naš rad je slamka spasa." Budućnost ovog jedinstvenog utočišta visi o koncu, čekajući heroja koji će prepoznati da kupnjom ove kuće ne kupuje samo zidove, već i priliku da bude čuvar jedne plemenite misije.

