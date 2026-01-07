Vodostaj Neretve probio granicu, službe pojačale oprez: 'Trenutačno je najvažnije...'

Vodostaj rijeke Neretve kod Metkovića jutros je iznosio oko 270 centimetara, što je iznad granice pripremnog stanja od 240 cm, ali i dalje ispod razine na kojoj se uvode redovne mjere obrane od poplava, pokazuju podaci Hrvatskih voda.

Tijekom protekla 24 sata vodostaj se kretao između 230 i 270 centimetara, uz povremene oscilacije, ali bez naglih i zabrinjavajućih porasta.

Lokalni mediji navode kako se voda približila razini Male rive, zbog čega su nadležne službe u stanju pojačanog opreza. Građanima se pritom preporučuje da s nisko položenih obala uklone vozila i imovinu te da redovito prate službene obavijesti.

Službe ne terenu kontroliraju situaciju

Hidrološka situacija u slivu Neretve trenutačno je pod utjecajem obilnijih oborina te porasta vodostaja u gornjem i srednjem toku rijeke u Bosni i Hercegovini, što može dovesti do povećanog dotoka prema dolini Neretve. Ipak, stručnjaci ističu kako zasad nema razloga za zabrinutost, iako je nadzor i dalje pojačan.

"Što se tiče rijeke Neretve na području Republike Hrvatske, vodostaj jest povećan, trenutačno je u pripremnom stanju, to se proglašava kada je preko 240 centimetara. Dalje ne očekujemo poplave niti značajnije povećanje koje bi moglo ugroziti ljude ili napraviti materijalnu štetu", potvrdio nam je Andrej Pavlović, rukovoditelj obrane od poplava za sliv Neretve pri Hrvatskim vodama.

"U ispostavama Opuzen, već smo 48 sati na terenu, jer tu su i drugi sustavi koje treba pratiti. Tako da čim je najava takvih oborina, moramo to kontrolirati. Sve pripreme su obavljene i trenutačno je najvažnije kontinuirano pratiti razvoj situacije", nadodaje Pavlović.

Razine vodostaja Neretve u Metkoviću:

240 cm – pripremno stanje

240–300 cm – potencijalni rizik, bez većih poplava

300 cm – redovne mjere obrane od poplava

360–380 cm – izvanredno stanje, opasnost od značajnih poplava

