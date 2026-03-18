Iz Kolumbije se s obitelji preselio u Rijeku: 'Upoznao sam zemlju trčeći, plivajući i vozeći bicikl'

Kada je 48-godišnji Kolumbijac Juan Hoyos stigao u Rijeku, iza sebe je ostavio uspješnu poduzetničku karijeru i život izgrađen na brojkama, strategijama i poslovnim rezultatima. U Kolumbiji je vodio dvije tvrtke i radio u marketingu za poznate kompanije, no dolazak u Hrvatsku za njega i njegovu obitelj je značio potpuno novi početak.

Upravo je u toj neizvjesnosti pronašao nešto neočekivano - sport. Triatlon je za Juana postao više od osobnog izazova – postao je način života i novi profesionalni put. Danas u Rijeci trenira i motivira druge, pomažući im da kroz disciplinu i vjeru u sebe ostvare ciljeve koji su im se nekada činili nedostižnima. Uz sve to natječe se za Hrvatsku, što mu posebno znači.

Premda je dvije godine živio u Barceloni te još dvije godine u Londonu, kaže kako je sretan što je izabrao Rijeku kao sigurno mjesto za svoju obitelj.

Juan Hoyos je za Net.hr ispričao zašto se odlučio preseliti baš u Rijeku, kako se prilagodio, kako su ga se dojmili Hrvati te čime se ovdje bavi.

Foto: Slaven Palčec

Od poduzetnika do sportaša

Juan je u lučki grad u Hrvatskoj doselio iz Bogote, grada s više od osam milijuna stanovnika. Kolumbijac kaže da je trenutačno u životnoj fazi mira, svjesnosti i zahvalnosti.

"U Hrvatsku sam došao nakon mnogo godina intenzivnog, ubrzanog i zahtjevnog života. U Kolumbiji sam spavao vrlo malo - četiri sata sna bila su uobičajena. Moj život se sveo na balansiranje stalnog rada, dugih putovanja i trajnog osjećaja da se neprestano borim s vremenom. Tražio sam nešto što se tada činilo jednostavnim, ali je bilo složeno - mir, ravnotežu i stvarno vrijeme za život", započinje Juan.

U Kolumbiji je bio poduzetnik. Dugi niz godina vodio je dvije tvrtke i radio u industriji oglašavanja, marketinga, brandinga te u tekstilnom sektoru. "Moj posao sastojao se od izgradnje brendova, njihovog rasta, povećanja njihove vidljivosti i snage te, naravno, njihove profitabilnosti. Pomogao sam mnogim tvrtkama da povećaju prihode i bolje se pozicioniraju na svojim tržištima. Takav tempo imao je visoku cijenu. Razina zahtjevnosti, financijski pritisak i nedostatak pauza bili su dio svakodnevice. Danas je moj život u Hrvatskoj drukčiji. Živim od ulaganja koja imam i u Kolumbiji i ovdje, a moja glavna djelatnost je sport - trener sam, specijaliziran za triatlon. Iako je moje profesionalno obrazovanje iz područja marketinga i oglašavanja, a imam i MBA, danas se više osjećam kao mentor i coach nego kao osoba definirana svojom izvornom profesijom", dodaje.

Juan ističe kako je prije transformirao brendove, a danas transformira ljude, njihova tijela, umove, navike i, vrlo često, način na koji razumiju ono što je u životu zaista važno.

"Sport i podučavanje postali su moja prava strast. Mogućnost praćenja procesa, izgradnje discipline, poboljšanja navika, razvijanja svjesnosti i osnaživanja ljudi nešto je što me duboko pokreće. Radim s ljudima jedan na jedan, pomažući im da ostvare ono što žele postići. Osim toga, nisam samo trener, aktivni sam triatlonac. Završio sam nekoliko Ironman i 70.3 utrka te trenutačno sudjelujem na lokalnim i međunarodnim natjecanjima. Otkako živim u Hrvatskoj, natječem se kao hrvatski sportaš, što za mene ima posebno značenje", napominje.

Preseljenje iz Bogote u Rijeku

Juan u Rijeci živi na Kantridi s obitelji. "Odabrali smo ovo područje jer se savršeno uklapa u naš stil života i, u mom slučaju, u sportsku praksu. Ovdje imam sve što mi treba – more, planine i odlične uvjete za trening, ali i grad koji je dovoljno velik za život, a opet ugodan i pristupačan. Ovdje nam je omogućeno da obiteljski život, tjelesnu aktivnost i posao integriramo na mnogo uravnoteženiji način", priča Kolumbijac.

"Jedan od glavnih razloga zbog kojih smo napustili Kolumbiju bio je stres. Stalna užurbanost, rad bez pauze, malo vremena za sebe i za uživanje u životu. Došao je trenutak kada smo shvatili da tijelo i um hitno traže promjenu. Hrvatska se pokazala kao dobra opcija, ponajprije zbog mogućnosti dobivanja državljanstva, što nam je omogućilo da ovdje izgradimo stabilan život. Rijeka nas je posebno privukla svojim multikulturalnim i otvorenim karakterom. To je grad u kojem žive ljudi iz različitih zemalja, u zdravom odnosu i uz međusobno poštovanje. Osim toga, veličina Rijeke, ritam i prirodno okruženje savršeno su se uklapali u život koji smo željeli izgraditi", objašnjava Juan.

Ovom poduzetniku i sportašu je posebno drago što su ih Hrvati dobro prihvatili. "Kolumbijci su obično otvoreniji od samog početka, izražajniji i energičniji. Hrvatima možda treba više vremena, ali kada se otvore, to je iskreno. Prijateljstva koja ovdje sklapam su iskrena i ljudi su odani. Zbog sporta su me pozvali da postanem dio kluba, a s vremenom su mi predložili da budem trener i pomognem u razvoj njihovih članova, na čemu sam izuzetno zahvalan. Oba naroda cijene dobar život, stvarne odnose i zajedništvo zbog čega osjećam da smo povezaniji", komentira Juan.

Jezik je također bio dio procesa prilagođavanja ove kolumbijske obitelji. Juan tvrdi kako je djeci bilo lakše zbog njihove dobi i škole, dok je njemu i supruzi bilo izazovnije, ali danas mogu reći da se znaju izraziti te da razumiju gotovo sve, ali i dalje nastavljaju učiti hrvatski.

Kupnja nekretnina i troškovi života u Hrvatskoj

Juan otkriva da je kupio nekoliko nekretnina u Hrvatskoj, ali trenutačno živi u najmu: "Još uvijek tražim kuću koje bih nazvao svojim domom, na točnoj lokaciji koju želim za ovu životnu fazu. U međuvremenu, nekretnine koje posjedujem iznajmljujem. To je sada dio mog života u kojem živim u miru i bez žurbe."

Kolumbijac se osvrnuo i na troškove živote u Hrvatskoj u usporedbi s njegovom zemljom: "Usudio bih se reći da je život u Hrvatskoj i do 50 posto jeftiniji nego u Kolumbiji, gdje je, posebno u velikim gradovima poput Bogote, potrebno zarađivati znatno više samo da bi živjeli normalno. Kolumbija može turistima djelovati jeftino, dok tamošnjim stanovnicima baš i nije."

Što se tiče javnog prijevoza, Juan kaže da ga osobno ne koristi i da radije hoda, ali njegova djeca ga koriste za odlazak u školu. Naglašava kako je siguran i funkcionalan. "U Kolumbiji, posebno u Bogoti, prijevoz je mnogo složeniji zbog veličine grada i vremena putovanja. Ovdje je sve bliže i to u potpunosti mijenja svakodnevni život", dodaje.

Kvaliteta života u Hrvatskoj

Juan priča kako je u Kolumbiji bio hospitaliziran zbog stresa. Spavao je vrlo malo, previše vremena je provodio na putovanjima i živio pod stalnim pritiskom. U Hrvatskoj je koristio zdravstveni sustav, iako je, kaže, u jednom slučaju bila riječ samo o pregledu na kojem nije utvrđeno ništa ozbiljno.

"Jednostavniji je. Iako su ustanove starije, dobro funkcioniraju. Tretirali su me s poštovanjem, ljubaznošću i profesionalnošću. Nemam se na što žaliti i zahvalan sam na pruženoj skrbi'', komentira hrvatski zdravstveni sustav.

Kolumbijac je zadovoljan svojim izborom i ističe da danas živi mirnije, spokojnije i kvalitetnije: "Život ovdje omogućio mi je da usporim, ponovno se povežem s obitelji, sportom i samim sobom. Stekao sam iskrena prijateljstva i otkrio mjesto gdje se vrijeme doživljava drukčije."

Zatim je dodao: "Kad bih ovu životnu fazu morao opisati jednom riječju, to bi bila zahvalnost - zahvalnost prema zemlji, ljudima i prilici da živim na svjesniji način. Nije slučajno da je ta riječ i naziv osobnog brenda koji moja supruga trenutačno razvija."

Dani su mu ispunjeni treninzima, radom sa sportašima, šetnjama, plivanjem i druženjem s prijateljima, a posebno posvećuje pažnju obitelji i učenju. "Kad god mogu, koristim priliku za otkrivanje novih mjesta, učenju hrvatske kulture, ali i europske kulture jer me Europa nikako ne prestaje iznenađivati. Danas mnogo više cijenim kvalitetno vrijeme od količine aktivnosti", pojašnjava.

Juan je s obitelji obišao mnoge dijelove Hrvatske, iako zna da imaju još puno toga za otkriti te da će im vjerojatno promaknuti neki krajevi zemlje: "Zahvaljujući sportu upoznao sam zemlju trčeći, plivajući i vozeći bicikl. Posjetio sam mjesta poput Dubrovnika, Splita, Zadra, Zagreba, Pule, Rovinja, Umaga, Motovuna, Poreča, Trogira, Biograda na Moru, ali i otoke Cres, Krk, Rab, Pag, Korčulu, Hvar, Murter. Također sam imao priliku istražiti i nacionalne parkove, planine, šume i mala mjesta do kojih se često dolazi samo zbog sportskih natjecanja. Zahvalan sam ljudima koji su mi pokazali prekrasna mjesta u planinama i šumama, ta iskustva su me učinila sretnim čovjekom."

Hrvatska kuhinja i tradicija

Kolumbijca se posebno dojmila hrvatska kuhinja. "Probao sam mnogo jela zahvaljujući prijateljima koji su me pozivali u svoje domove. Još ne kuham hrvatska jela jer imam sjajne prijatelje koji to rade bolje od mene i često me pozivaju. Ta gostoljubivost mi je izuzetno dragocjena", kaže.

Juan se kao i svaki stranac susreo s hrvatskom tradicijom dugog ispijanja kave. "Danas ih obožavam. U početku su mi bile neobične. Nisam razumio kako pauza za kavu može trajati tako dugo. U Kolumbiji za to nije bilo vremena. Danas ih cijenim, zahvalan sam na njima i poštujem ih. Stekao sam brojna prijateljstva, ojačao odnose, vodio duboke razgovore pa čak i sklapao poslove uz kavu. Ta tradicija me promijenila."

Na kraju je istaknuo kako prijatelje i poznanike poziva u Hrvatsku. "Nastavit ću to činiti. Mnogi moji prijatelji već su posjetili Hrvatsku. Ponekad imam osjećaj da sam strastveniji ambasador Hrvatske od nekih Hrvata. Razumijem da se zemlja suočava s ekonomskim izazovima, ali ono što nudi u smislu kvalitete života i prirode nije lako pronaći drugdje u Europi", zaključuje Juan.

POGLEDAJTE GALERIJU

