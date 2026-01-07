Nicole Kidman i Keith Urban okončali razvod, detalji dogovora dospjeli u medije

Samo tri mjeseca nakon što su oskarovka Nicole Kidman (58), i sada već njezin bivši suprug glazbenik Keith Urban (58), podnijeli zahtjev za razvod braka, slušaj je okončan, piše People. Dodaje kako su postigli nagodbu te kako su se glumica i country glazbenik, dogovorili da se u potpunosti odriču prava na dječju i bračnu alimentaciju. Također, svaka strana snosit će vlastite odvjetničke i sudske troškove.

Bivši supružnici zajednički odgajaju dvije kćeri – Faith (15) i Sunday (17). U sporazumu je jasno naznačeno da oba roditelja imaju obvezu djeci pružiti stabilno, brižno i dosljedno okruženje, unatoč razvodu.

Nicole Kidman ipak primarni skrbnik

Prema dogovoru, Nicole Kidman određena je kao primarni skrbnik, pa će kćeri s njom provoditi 306 dana u godini, dok će Keith Urban imati pravo na 59 dana. Predviđeni su i susreti svaki drugi vikend.

Sporazum također propisuje da roditelji neće javno iznositi negativne komentare jedno o drugome, kao ni o članovima šire obitelji, te da će poticati djevojčice na održavanje bliskog odnosa s oba roditelja. Sve važnije odluke koje se tiču života i odgoja kćeri donosit će zajednički.

Kidman i Urban, koji su se vjenčali u lipnju 2006., razlaz su potvrdili u rujnu 2025. godine. Izvori bliski paru otkrili su da Nicole ima snažnu podršku obitelji, te da se glumica dugo trudila očuvati brak.

Unatoč prekidu, bivši par, kako tvrde izvori, i dalje dijeli isti prioritet – dobrobit svojih kćeri.

