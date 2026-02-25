Hrvatski stručnjak razotkrio cilj i prave namjere Trumpa: 'Cirkuska predstava'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak u svom govoru o stanju nacije da nikada neće dopustiti Iranu da posjeduje nuklearno oružje.

"Moja je preferencija riješiti ovaj problem diplomatskim putem", rekao je Trump pred američkim Kongresom i nastavio: "Ali jedno je sigurno, nikada neću dopustiti da najveći svjetski sponzor terora, što oni daleko jesu, ima nuklearno oružje".

Trump je rekao da još nije dobio nikakvu obvezu od iranske vlade da će se odreći nuklearnog oružja.

Iran već godinama inzistira da je njegov nuklearni program isključivo u civilne svrhe. Međutim, zemlja se ne želi odreći obogaćivanja uranija. Visoko obogaćeni uranij potreban je za razvoj nuklearnih bombi.

Sjedinjene Države i Iran trenutačno pregovaraju o kontroverznom iranskom nuklearnom programu, ali do sada nije postignut opipljiv napredak.

Kovačević: 'Nalikuje kapitulaciji'

Trump je zaprijetio Teheranu napadom ako pregovori propadnu. U međuvremenu je Trump poslao ratne brodove i desetke borbenih zrakoplova na Bliski istok. Neki se boje da bi američka intervencija povukla za sobom destabilizaciju čitave regije.

Politički analitičar i bivši veleposlanik Hrvatske u Rusiji Božo Kovačević za net.hr osvrnuo se na odnos Trumpa prema Iranu.

Uvjeren je da će se napad dogoditi.

"Čini se da bi mogao napasti Iran jer ono što američki pregovarači traže od Irana zapravo nalikuje kapitulaciji prije nego što je rat počeo. No američka vojska upozorava predsjednika Trumpa da slamanje režima i eventualna okupacija nisu laka zadaća. Ali ne čini mi se da je predsjednik sklon odustati od svojih namjera", smatra Kovačević.

Kratko se dotaknuo i Grenlanda i rekao da je i tu slična stvar, ali da tu nije potrebno mijenjati režim.

"Danska premijerka Mette Frederiksen rekla je da Trump nije odustao od svojih namjera", ukazuje Kovačević.

Prije nekoliko dana Trump je šokirao objavom da na Grenland šalje bolnički brod USNS Mercy što je ponovno izazvalo reakciju Danaca i nevjericu. Na pitanje je li to signal ozbiljnijih planova i poteza Donalda Trumpa prema Grenlandu, Kovačević odgovara:

"Teško je to procijeniti. U svakom slučaju, sve što predsjednik Trump radi ujedno je i velika predstava, čak vrsta cirkuske predstave, cirkuske atrakcije sračunate da izazove oduševljenje neobrazovane i potpuno zaluđene publike", rekao je Kovačević.

