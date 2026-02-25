Kovačević analizirao Trumpov govor: 'To je izvješće o poremećenom stanju uma'

"Crnci nisu majmuni“; "Naša nacija se vratila - veća, bolja, bogatija i jača nego ikad prije“; "Ovo je zlatno doba Amerike”; "Toliko pobjeđujemo da stvarno ne znamo što bismo s tim. Ljudi i govore: 'Molim vas, molim vas, molim vas, gospodine predsjedniče, toliko pobjeđujemo da to više ne možemo podnijeti'".

Ovo je samo dio izjava koje je izgovorio američki predsjednik Donald Trump u najdužem Govoru o stanju nacije u američkoj povijesti. Gotovo dva sata nizao je tvrdnje o velikim pobjedama – od sigurnosti granica i gospodarskog oporavka do globalne dominacije SAD-a.

Dok su republikanci govor pratili ovacijama, demokrati su reagirali prosvjedima i optužbama za manipulaciju činjenicama. Na to što nisu ustali kao i republikanci, Trump je reagirao rečenicom: "Oni su ludi."

Što zapravo znači ovakav govor u trenutku globalnih napetosti i unutarnjih podjela u SAD-u? Je li riječ o pokušaju mobilizacije biračke baze ili o najavi nove faze američke vanjske i unutarnje politike?

'Izvještaj o pihičkom stanju predsjednika'

O tome smo razgovarali s političkim analitičarem i nekadašnjim hrvatskim veleposlanikom u Rusiji Božom Kovačevićem koji je dao ocjenu njegova govora: "Mislim da je to više bio izvještaj o psihičkom stanju predsjednika, o stanju njegova uma, nego o stanju američke nacije. Bilo je puno samohvale i sračunato izabranih primjera koji trebaju izazvati euforiju među njegovim ionako fanatičnim pristašama. Nije rekao ništa o problemima koje njegova vlast proizvodi, kao ni o neuspjesima."

Donald Trump je više puta rekao da gospodarstvo nikad nije bilo tako dobro kao sada, da je stanje nacije snažno i da su bolji, bogatiji i jači nego prije njegova dolaska. Je li tome tako, pitali smo.

'Bogatiji još bogatiji, osiromašuju radnici'

"Neki su bogatiji, a neki su siromašniji. Oni koji su i prije Trumpova dolaska na vlast bili najbogatiji sada su još bogatiji zbog smanjenih poreza, a oni koji žive samo od plaće su siromašniji jer moraju plaćati više cijene uvozne robe zbog nametnutih carina. Amerika nikad nije imala predsjednika koji govori toliko neistina, ne mareći za to da je moguće provjeriti sve što on tvrdi."

Kovačević kaže da njega više ne šokira ponašanje Trumpa kao ni njegove izjave, ponavljajući da je to "izvješće o poremećenom stanju uma američkog predsjednika, a ne o stanju nacije."

Foto: RTL Danas

O javnom mnijenju u Americi potvrđuje da jedan dio ljudi vjerojatno jest u strahu, te da se ljudi s kojima on razgovara, a koji nisu Trumpovi pristaše, zgražaju nad njegovim politikama i ponašanjem.

Desničarski populizam na granici s nacizmom

"Takva politika stalne polarizacije i vrijeđanja svih koji nisu njegovi obožavatelji proizvodi posljedice u društvu. Amerika je sve podijeljenije društvo, ali ondje ipak nisu nestali pravi demokrati – zagovornici pravne države, ljudskih prava i međunarodnog prava, premda ih je znatno manje. Ostaje se nadati da će američko društvo, koje je iznjedrilo prvu modernu demokraciju, biti u stanju i obraniti tu demokraciju od očitog desničarskog populizma koji je katkad na granici s nacizmom."

Potvrđuje da postoji problem vezan uz demokrate koji nemaju riješeno pitanje vodstva, ali da je jednako važno što nemaju jasno koncipirane alternativne politike.

"Moraju se prvo okrenuti građanima, ozbiljno shvatiti njihove probleme i dizajnirati politike koje ih rješavaju, umjesto da ih produbljuju. Problem s prethodnim administracijama, osobito demokratskim (Clinton i Obama), bio je u tome što su u pretjeranoj mjeri izlazile u susret krupnom kapitalu. Slom povjerenja u liberalnu demokraciju dogodio se tijekom financijske krize 2007. i 2008., kada su vodeće financijske institucije dovedene do sloma zahvaljujući pohlepi vlasnika kapitala i menadžera velikih kompanija koje su doživjele slom", podsjeća.

Slom povjerenja u demokrate

Nastavio je da je globalno financijsko tržište zahvaljujući toj pohlepi doživjelo slom. I, umjesto da se odgovorni sankcioniraju, odgovor političkih elita bilo je, govori Kovačević, financiranje propalih firmi sredstvima državnog proračuna, odnosno zaduživanjem građana.

"Tada je velik broj ljudi izgubio povjerenje u politiku i institucije, a Trump je to vješto iskoristio činjenicu da se veliki broj ljudi u Americi, i ne samo tamo, osjetio zanemarenim i zapostavljenim", podsjeća Kovačević.

Foto: Celal Gunes/AFP/Profimedia

Gledajući prema naprijed kaže da predstoje izbori, unatoč tome što ih predsjednik Trump i koji bi htio ostati vječni predsjednik Amerike.

"Nadam se da će se demokratska Amerika probuditi i suprotstaviti trendu koji dovodi u pitanje mnoge tekovine američke demokracije", kaže naš sugovornik.

Desni populisti u Europi osnažit će se

Potvrđuje da će nastup Donalda Trumpa odjeknuti i u Europi, da će se desni populisti osnažiti.

"Sasvim sigurno hoće. Činjenica da je predsjednik najmoćnije zemlje na svijetu takav desni populist vjetar je u jedra sličnim liderima u Europi. Ali istodobno to je alarm za sve prave demokratski opredijeljene ljude da se organiziraju i pobrinu se da politike u njihovim zemljama ne krenu u smjeru Amerike, spriječe takav smjer politike", upozorava Kovačević.

POGLEDAJTE VIDEO Tvrtko Jakovina u Direktu o Ukrajini, Iranu i Panamskom kanalu: 'Kao što je jedan panamski Hrvat rekao...'