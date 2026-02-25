FREEMAIL
OBJAVIO SNIMKU /

Zastupnica psovala u Skupštini, Možemovcu poručila nešto što nas je sramota napisati

Zastupnica psovala u Skupštini, Možemovcu poručila nešto što nas je sramota napisati
Foto: matkodujmovic/Instagram

Njezina je izjava zabilježena tijekom prijenosa sjednice, a snimku je sam Dujmović objavio na društvenim mrežama

25.2.2026.
11:25
Dunja Stanković
matkodujmovic/Instagram
Komentar nezavisne zastupnice Dine Dogan odjeknuo je glasnije nego što je očekivala u zagrebačkoj Gradskoj skupštini nakon govora zastupnika stranke Možemo Matka Dujmovića tijekom rasprave o održavanju dvorišta u gradskim vrtićima i školama. 

Dok je Dujmović govorio o ulozi Zrinjevca i gradskih službi koje preuzimaju posao kada privatni izvođači ne odrade dogovoreno, izvanrednim situacijama poput nevremena i vremenskih nepogoda, uslijedio je pogrdni komentar zastupnice Dogan. 

"Pi*ka ti materina neotesana. Taj nije je*ao nikada, a ni neće", rekla je na Skupštini. 

Njezina je izjava zabilježena tijekom prijenosa sjednice, a snimku je sam Dujmović objavio na društvenim mrežama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'Nema se kaj ispričavati'

Unatoč vulgarnom komentaru i prostotama, poručuje da mu od nje ne traži ispriku.

"Nema se Dina za kaj ispričavati, ovaj izljev bio je iskren i od srca, meni osobno i simpatičan jer pokazuje koliko ju moj angažman na temi Holdinga uznemiruje i izbacuje iz takta", napisao je Dujmović na Instagramu. 

"Ono što je bitno je da svi vidimo Dinu Dogan kakva zapravo je - nekoga koga se ne bavi sadržajem već redovno upire prstom, dere se, vrijeđa i maltretira puno ljudi u i oko Gradske skupštine Grada Zagreba", poručio je zastupnik stranke Možemo. 

Kaže da mu "nije bed", nego da će se nastaviti baviti i govoriti o kvaliteti usluga gradskih podružnica.

Nezavisna zastupnica Dogan široj je javnosti postala poznatija kada se na prošlogodišnjim lokalnim izborima htjela kandidirati za gradonačelnicu Zagreba, no u međuvremenu je odustala od kandidature i podršku dala Davoru Bernardiću i Zagreb Unitedu. 

