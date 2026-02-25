Razotkrivene Trumpove laži, popis je nevjerojatan: 'Spominjao je Kosovo i Srbiju'

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je u svom obraćanju o stanju nacije iznio brojne netočne ili obmanjujuće tvrdnje, tvrdi CNN.

Mnoge od njih bile su već odavno opovrgnute neistine poznate s njegovih skupova, intervjua i objava na društvenim mrežama.

To uključuje razne laži kojima dovodi u pitanje poštenje američkih izbora, njegovu netočnu tvrdnju da je okončao ratove koji zapravo nikada nisu bili ratovi ili zapravo nikada nisu završili, kao i njegovu izmišljenu brojku od "18 bilijuna dolara" navodnih ulaganja u SAD tijekom protekle godine, navodi CNN, koji je u svojoj analizi provjerio Trumpove tvrdnje.

Trump netočno tvrdi da su SAD osigurale '18 bilijuna dolara' ulaganja

Donald Trump ponovio je svoju uobičajenu netočnu tvrdnju da je od povratka na dužnost osigurao 18 bilijuna dolara ulaganja u Sjedinjene Države, rekavši: "U 12 mjeseci osigurao sam obveze u iznosu većem od 18 bilijuna dolara koji pristižu iz cijelog svijeta".

Brojka od 18 bilijuna dolara je izmišljena. Na večer Trumpova obraćanja, internetska stranica Bijele kuće navodila je da iznos "velikih najava ulaganja” tijekom ovog Trumpova mandata iznosi 9,7 bilijuna dolara, a i ta je brojka znatno prenapuhana, piše CNN.

Detaljna analiza koju je u listopadu objavio CNN pokazala je da je Bijela kuća ubrajala bilijune dolara neodređenih obećanja o ulaganjima, obećanja koja su se odnosila na "bilateralnu trgovinu" ili "gospodarsku razmjenu", a ne na ulaganja u SAD, kao i nejasne izjave koje nisu dosezale ni razinu konkretnih obećanja.

Obmanjujuće tvrdnje o cijenama benzina

Trump je tvrdio da su cijene benzina "sada ispod 2,30 dolara po galonu u većini saveznih država, a na nekim mjestima 1,99 dolara po galonu". No, prema podacima organizacije AAA, nijedna savezna država u utorak nije imala prosječnu cijenu benzina nižu od 2,37 dolara po galonu; samo su dvije države imale prosjek ispod 2,50 dolara po galonu.

Iako postoje pojedine benzinske postaje na kojima se benzin prodaje po cijeni nižoj od dva dolara po galonu, one su rijetke. Patrick De Haan, voditelj analize tržišta nafte u tvrtki GasBuddy, rekao je tijekom govora da je tvrtka pronašla samo četiri postaje u cijeloj zemlji s cijenom ispod dva dolara (ne računajući posebne popuste), od otprilike 150.000 postaja koje prate — što je oko 0,003 posto ukupnog broja.

Trump bi s pravom mogao reći da su cijene benzina pale tijekom njegova mandata. Prema podacima AAA, s nacionalnog prosjeka od 3,12 dolara po galonu na dan njegove inauguracije u siječnju 2025. godine pale su na nacionalni prosjek od 2,95 dolara po galonu u utorak.

Osim toga, Donald Trump je tvrdio: "A kada sam prije nekoliko tjedana posjetio sjajnu saveznu državu Iowu, čak sam vidio cijenu od 1,85 dolara po galonu benzina". CNN piše da ne znaju što je Trump vidio, ali prosječna cijena galona običnog benzina u Iowi na dan govora 27. siječnja iznosila je 2,57 dolara, prema podacima koje je tog dana objavila organizacija AAA.

Netočno tvrdi da je naslijedio rekordnu inflaciju

Donald Trump netočno je ustvrdio da je, kada je početkom prošle godine održao svoje prethodno obraćanje Kongresu, "upravo naslijedio ... inflaciju na rekordnim razinama". Nešto kasnije dodao je da su bivši predsjednik Joe Biden i njegovi saveznici u Kongresu "ostavili najgoru inflaciju u povijesti naše zemlje".

Trump nije naslijedio najgoru inflaciju u povijesti SAD-a, niti je Joe Biden ikada imao najgoru inflaciju u povijesti zemlje. Godišnja stopa inflacije u Bidenovu posljednjem punom mjesecu na dužnosti, u prosincu 2024., iznosila je 2,9 %, a u mjesecu u kojem je Donald Trump djelomično preuzeo dužnost, u siječnju 2025., iznosila je 3,0 %. Najnovija stopa, za siječanj 2026., iznosi 2,4 %.

Istina je da je inflacija dosegnula 40-godišnji vrhunac od 9,1 % u lipnju 2022., no to je daleko od povijesnog maksimuma od 23,7 %, zabilježenog 1920. godine. U svakom slučaju, stopa inflacije potom je znatno pala tijekom posljednje dvije i pol godine Bidenova mandata.

Neutemeljena tvrdnja o gospodarstvu

Trump je tvrdio da je od Bidenove administracije naslijedio "gospodarstvo koje stagnira" te da sada ono "buja kao nikada prije". Iako ne postoji stroga definicija pojmova "stagnira” ili "buja", činjenice ne potvrđuju tvrdnju da je od povratka na vlast u siječnju 2025. godine upravljao ogromnim gospodarskim procvatom.

Američko gospodarstvo raslo je 2,2 % u 2025., što je manje nego bilo koja godina Bidenova predsjedništva; u 2024. rast je iznosio 2,8 %. (Vjerojatno je jesensko zatvaranje vlade u 2025. smanjilo rast krajem godine.) Stopa nezaposlenosti, u međuvremenu, porasla je s 4,0 % u siječnju 2025. na 4,3 % u siječnju 2026.

Godišnja stopa inflacije prema Indeksu potrošačkih cijena (CPI) ipak je pala s 3,0 % u siječnju 2025. na 2,4 % u siječnju 2026., a Trump svakako može navesti i druge pozitivne pokazatelje. No njegova priča o tome da je gospodarstvo pod njegovim vodstvom prešlo iz "mrtvog" u "usijano" jednostavno nije potkrijepljena ukupnim brojkama.

Netočno tvrdi da strane zemlje plaćaju njegove carine

Trump je ponovio svoju uobičajenu netočnu tvrdnju da carine "plaćaju strane zemlje". U stvarnosti, carine plaćaju uvoznici u SAD-u, a ti uvoznici često prenose dio svojih troškova na potrošače. Iako strani izvoznici ponekad mogu smanjiti cijene kako bi njihovi proizvodi ostali konkurentni, razne analize pokazale su da ogromnu većinu troškova carina koje je Trump uveo u ovom mandatu snose kombinacija američkih tvrtki i američkih potrošača.

Tvrdnja da danas radi više Amerikanaca nego ikad prije

Trump je ponovio svoju uobičajenu tvrdnju da danas u SAD-u radi više ljudi nego ikada prije. To jest točno, no tvrdnja zahtijeva kontekst: broj zaposlenih obično raste tijekom vremena jer američko stanovništvo također raste. Ekonomisti ističu da postoje mnogo bolji pokazatelji zdravlja tržišta rada.

Omjer zaposlenih u odnosu na stanovništvo, koji mjeri postotak populacije koja je zaposlena, lagano je pao tijekom ovog predsjedničkog mandata, sa 60,1 % u siječnju 2025., mjesecu kada je Trump preuzeo dužnost, na 59,8 % u siječnju 2026.

Stopa nezaposlenosti, koja mjeri nezaposlenost kao postotak radne snage, porasla je s 4,0 % u siječnju 2025. na 4,3 % u siječnju 2026.; u studenom je dosegnula četverogodišnji maksimum od 4,5 % prije nego što se smanjila. Stopa sudjelovanja u radnoj snazi, koja mjeri postotak populacije koja je zaposlena ili aktivno traži posao, ostala je gotovo nepromijenjena, sa 62,6 % u siječnju 2025. na 62,5 % u siječnju 2026.

Netočno tvrdi da je Biden dopustio ulazak '11.888 ubojica' kao migranata u SAD

Dok je kritizirao politike administracije Joe Biden na granici, Donald Trump ponovio je svoju uobičajenu tvrdnju da je Bidenova administracija dopustila ulazak 11.888 ubojica u SAD kao migranata, rekavši: "Bili su ubojice, 11.888 ubojica. Došli su u našu zemlju".

Trump je netočno prikazivao federalne podatke. Ministarstvo domovinske sigurnosti i neovisni stručnjaci istaknuli su da se brojka na koju se Trump vjerojatno poziva kada koristi broj "11.888" odnosi na strane državljane koji su u SAD ušli ne samo pod Bidenom, već tijekom nekoliko desetljeća, uključujući i Trumpov prvi mandat. Ti su ljudi u nekom trenutku bili osuđeni za ubojstvo, obično u SAD-u nakon dolaska, i još uvijek se nalaze u zemlji, dok su navedeni u "popisu nepritvorenih osoba" Ureda za imigraciju i carinsku kontrolu, što uključuje osobe koje trenutačno izdržavaju zatvorske kazne, a ne slobodno lutaju, kako je Trump također tvrdio.

Netočno tvrdi da je okončao osam ratova

Ponovio je poznatu netočnu tvrdnju o svojoj ulozi u vanjskoj politici: "U prvih 10 mjeseci završio sam osam ratova". Iako je Trump imao ulogu u rješavanju nekih sukoba (barem privremeno), brojka osam je očito pretjerivanje.

Tijekom govora, Donald Trump je pojasnio da njegov popis navodnih okončanih ratova uključuje rat između Egipta i Etiopije, no to zapravo nije bio rat; radi se o dugotrajnom diplomatskom sporu oko velikog etiopskog hidroenergetskog projekta na pritoci Nila. Popis Trumpa također je uključivao još jedan navodni rat koji se zapravo nije dogodio tijekom njegova predsjedništva, između Srbije i Kosova. (Ponekad je tvrdio da je spriječio izbijanje novog rata između tih dvaju entiteta, pri čemu je davao vrlo malo detalja o tome što je mislio, ali to se razlikuje od stvarnog okončanja rata.)

Na njegovom popisu našao se i rat između Demokratske Republike Kongo i Ruande, no taj rat je i dalje trajao unatoč mirovnom sporazumu posredovanom od Trumpove administracije 2025. – koji nikada nije potpisala vodeća pobunjenička koalicija koja je bila uključena u sukobe. Trumpov popis uključivao je i oružani sukob između Tajlanda i Kambodže, gdje je borba ponovno privremeno izbila u prosincu, unatoč mirovnom sporazumu posredovanom od Trumpove administracije ranije 2025.

Može se raspravljati o važnosti Trumpove uloge u okončanju drugih sukoba s popisa ili pošteno dovesti u pitanje jesu li neki od njih doista završeni; primjerice, ubijanja su se nastavila u Gazi nakon listopadskog primirja između Izraela i Hamasa, a Trump je u govoru rekao: "Rat u Gazi, koji se odvija na vrlo niskoj razini; otprilike je tu".

Tvrdnje o NATO-u

Donald Trump ponovio je tvrdnju da je prije nego što je potaknuo članice NATO-a da više troše na obranu, SAD "plaćao gotovo sve za NATO". To je pretjerivanje, navodi CNN.

Podaci NATO-a pokazuju da je 2016., godinu prije nego što je Trump prvi put preuzeo dužnost, američko izdvajanje za obranu činilo oko 72 % ukupnih NATO-ovih obrambenih troškova; u 2024., godinu prije nego što se vratio na dužnost, iznosilo je oko 63 %. Obe brojke su, naravno, velike, ali izraz "gotovo sve" je pretjeran. SAD također doprinosi manjim postotkom u samom proračunu NATO-a za organizaciju. Prema dogovorenoj formuli, SAD je pružao oko 16 % tog proračuna kada je Trump preuzeo dužnost 2025. godine. Kada je preuzeo dužnost 2017., SAD je doprinosio oko 22 % proračuna.

Osim toga, Donald Trump hvalio se obvezom članica NATO-a u 2025. da će do 2035. godine izdvajati 5 % bruto domaćeg proizvoda (BDP) na obrambene i sigurnosne troškove – uključujući najmanje 3,5 % BDP-a na „temeljne” obrambene zahtjeve koje je prethodna meta od 2 % BDP-a pokrivala – rekavši da su se složili „plaćati 5 % BDP-a za vojnu obranu, umjesto 2 % koju nisu plaćali ... Sada plaćaju 5 (posto) umjesto da ne plaćaju 2 (posto).”

No, većina članica NATO-a još uvijek ne ispunjava novi viši cilj, koji su si, opet, dali deset godina da postignu. Procjene NATO-a pokazuju da su samo tri članice – Poljska, Litva i Latvija – u 2025. imale ili premašivale 3,5 % izdvajanja za temeljnu obranu, iako se očekuje da im se mogu pridružiti i druge u 2026.

Cijelu analizu CNN-a možete pročitati ovdje.

