Trump otkrio vijest koja će odjeknuti: 'Oni su nam novi prijatelji i partneri'

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je u svom govoru o stanju nacije Venezuelu opisao kao "saveznicu" SAD-a, dva mjeseca nakon što je Washington zbacio njezinog diktatora Nicolasa Madura.

"Upravo smo od našeg novog prijatelja i partnera Venezuele primili više od 80 milijuna barela nafte", rekao je Trump u obraćanju pred oba doma Kongresa o donedavnoj američkoj suparnici.

Američke snage su 3. siječnja u Caracasu uhitile Madura i njegovu suprugu Ciliu Flores te ih prebacile u New York, gdje su optuženi za kaznena djela povezana s trgovinom drogom.

Faza političkih previranja

Venezuela se od tada nalazi u fazi političkih previranja. Delcy Rodríguez, koja je pod Madurom obnašala dužnost potpredsjednice, preuzela je kormilo naftom bogate zemlje nakon američke intervencije, a Trump ju je u nekoliko navrata hvalio.

Rodríguez se sada smatra ključnom osobom za kontakt američke vlade, posebice u pregovorima o golemim naftnim rezervama te zemlje.

