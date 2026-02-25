FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STIGAO I POKLON /

Trump otkrio vijest koja će odjeknuti: 'Oni su nam novi prijatelji i partneri'

Trump otkrio vijest koja će odjeknuti: 'Oni su nam novi prijatelji i partneri'
×
Foto: Michael Brochstein/Zuma/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Venezuela se od tada nalazi u fazi političkih previranja

25.2.2026.
8:39
Hina
Michael Brochstein/Zuma/SplashNews.com/Splash/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je u svom govoru o stanju nacije Venezuelu opisao kao "saveznicu" SAD-a, dva mjeseca nakon što je Washington zbacio njezinog diktatora Nicolasa Madura

"Upravo smo od našeg novog prijatelja i partnera Venezuele primili više od 80 milijuna barela nafte", rekao je Trump u obraćanju pred oba doma Kongresa o donedavnoj američkoj suparnici. 

Američke snage su 3. siječnja u Caracasu uhitile Madura i njegovu suprugu Ciliu Flores te ih prebacile u New York, gdje su optuženi za kaznena djela povezana s trgovinom drogom.

Faza političkih previranja 

Venezuela se od tada nalazi u fazi političkih previranja. Delcy Rodríguez, koja je pod Madurom obnašala dužnost potpredsjednice, preuzela je kormilo naftom bogate zemlje nakon američke intervencije, a Trump ju je u nekoliko navrata hvalio. 

Rodríguez se sada smatra ključnom osobom za kontakt američke vlade, posebice u pregovorima o golemim naftnim rezervama te zemlje.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump ne priznaje poraz, 'u igri' je 175 milijardi dolara: Čeka li nas globalni trgovinski šok?

Donald TrumpSadVenezuela
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx