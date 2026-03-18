Hladan prodor, ali sunčaniji dani: Meteorolog otkrio što nas čeka do kraja tjedna

Mali dašak zime i prva marčana bura obilježavaju sredinu tjedna. Naši se krajevi nalaze između snaže anticiklone s hladnim zrakom sa sjeveroistoka i ciklone s istoka Sredozemlja od kuda stiže dosta vlage. No, stabilnije od četvrtka.

SRIJEDA

Ujutro i prijepodne posvuda oblačno, mjestimice s kišom, a u Gorskoj Hrvatskoj snijeg. Susnježica nošena burom moguća je i uz more podno Velebita. Naime, puhat će jaka i olujna, u velebitskom primorju i orkanska bura. Vjetrovito i na kopnu uz umjeren i jak, čak na udare moguće olujan sjeveroistočnjak.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj prestanak oborina i postupno smanjenje naoblake, čak i sunčana razdoblja. Vjetar će malo popuštati, ali još uvijek može sjeveroistočnjak ponegdje imati jake udare. Temperatura između 11 i 13 Celzijevih stupnjeva.

Na istoku zemlje već od sredine dana barem djelomice sunčano i suho. Vjetar umjeren, na području Srijema još uvijek jak sjeveroistočni, ponegdje istočni. Manje hladno, bit će to oko 13-14 Celzija.

U Dalmaciji postupno smanjenje naoblake, znatno rjeđa kiša, uglavnom na krajnjem jugu. Puhat će jaka, podno Biokova i olujna bura, do navečer na jugu još istočnjak. Temperatura između 11 i 14 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu sve više sunčanih razdoblja, tek prema kraju dana u gorju, gdje će još samo sporadično biti slabe susnježice ili snijega. No, bura i dalje jaka te olujna, na udare orkanska. Temperatura uz more od 9 do 13, osjetno niža u gorju.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti slijede sunčaniji i stabilniji dani, iako ne baš sasvim vedri. Bit će tu umjerene naoblake, ali uglavnom samo u gorju moguć tek sporadično koji kraći pljusak. Temperatura se neće značajnije mijenjati, bit će u okviru prosjeka za ovo doba godine, tek je ujutro za vikend slabljenjem vjetra moguć slab mraz.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu pretežno sunčano, samo još u prvome dijelu četvrtka uz jaku, mjestimice olujnu buru, pod Velebitom s orkanskim udarima. Bura slabi tijekom petka, a zatim samo povremeno umjerena tramontana. Temperatura opet malo viša, ali uobičajena za ožujak.